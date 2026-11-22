Egészen elképesztő nézettségi számokat produkál az ország egyik legnagyobb házibulija, noha a maival együtt már tizedik hete követhetik nyomon a nézők a csodálatos előadásokat. A nyolcadik héten véget ért a Sztárban Sztár 2026-os évada, amit Takács Nikolas nyert meg Dr. Mátyás, Ádám Szofi és Brasch Bence ellenében. Így az első két helyezett bejutott a Sztárban Sztár Gála műsorába is, ahol további nagyszerű énekesek és énekesnők mellett mutathatják meg ismét a sokoldalúságukat.

A Sztárban Sztár Gála első adásában Radics Gigi, Király Linda, Szabó Ádám és Oláh Gergő is búcsúzott (Fotó: Gábor Zoltán)

Ikonikus filmzenékkel lépnek az énekesek a Sztárban Sztár Gála színpadára

A Sztárban Sztár Gála nem csupán azért különleges, mivel olyan énekesek szerepelnek benne, akik korábban már maradandót alkottak a műsorban, hanem azért is, mivel minden vasárnap más-más tematikával érkeznek az előadók. Az első adásban mindenki olyan énekes bőrébe bújt, akiébe már egy korábbi alkalommal is. Most pedig a filmes tematika következik, ahol a versenyzők egy-egy legendás szerepet testesítenek majd meg.

A hölgyek közül Dér Heni, Gubik Petra és Nótár Mary maradtak versenyben, akik mindannyian meglepő szerepbe bújnak. Heni a Top Gun 2., Petra a Vissza a jövőbe, Mary pedig A Nagy Gatsby című filmből ad elő egy dalt. A férfiak között is lesznek izgalmas produkciók: Peter Sramek Az oroszlánkirály, Horváth Tamás A lúzer, Dr. Mátyás A maszk, Takács Nikolas A legnagyobb showman, Veréb Tamás pedig a High School Musical betétdalát hozza el.

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