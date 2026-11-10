Visszatérnek a Sztárban Sztár All Stars legjobbjai: ilyen elképesztő produkciókra számíthatunk a Gálában

November 8-én véget ért a Sztárban Sztár 12. évada, ahol végül Takács Nikolas állhatott a dobogó legfelső fokára, és ezzel lehetőséget kapott, az őt szorosan követő, ezüstéremes Dr. Mátyással együtt, hogy szerepeljen a most vasárnap induló 13. szezonban. Ilyenre korábban még nem volt példa a műsor történetében, sőt ez a széria azért is különleges, mert olyan korábbi versenyzők térnek vissza benne, akiknek többsége eddig már kétszer, egy-egy Sztárban Sztár majd egy-egy All Stars évadban is bizonyított. Éppen ezért elképesztő pillanatokra számíthatunk majd a versenyben, aminek kapcsán össze is gyűjtöttük a Sztárban Sztár Gála szereplőinek eddigi legemlékezetesebb pillanatait.

Takács Nikolas lett a 12. évad győztese, így Dr. Mátyással ő is versenybe száll a Sztárban Sztár Gála évadában (Fotó: Markovics Gábor)

November 15-étől újabb 12 énekes csap össze a Gálában, akik csaknem mind egyszer már nyertek, vagy legalábbis a döntőbe kerültek valamelyik szezonban az évek során. Közülük csak Radics Gigi és Király Linda képeznek kivételt, hiszen előbbi eddig csak egyszer, a 2016-os negyedik évadban versenyzett, ahol hetedik lett, míg utóbbi szintén abban a szezonban a 10. helyen esett ki, az első All Starsban pedig a második hétig jutott. Ennek ellenére persze egyik tehetséges énekesnőt sem kell félteni, és bizonyára méltó ellenfelei lesznek Dér Heninek, Gubik Petrának, Horváth Tamásnak, Nótár Marynek, Oláh Gergőnek, Peter Srámeknek, Szabó Ádámnak, Veréb Tamásnak, Takács Nikolasnak és Dr. Mátyásnak.

A Gála versenyzői között több korábbi Sztárban Sztár győztes is helyet kapott (Fotó: TV2)

A Sztárban Sztár Gála versenyzői a legjobbak legjobbjai

Ezt a listát látva, kétség sem fér hozzá, hogy a Sztárban Sztár zsűrijének ismét hatalmas nevetésekben és szívszorító pillanatokban lesz része minden adásban. Ez persze eddig sem volt másként, hiszen hogyan is felejthetnénk el például, amikor Gubik Petra Tompos Kátyaként állt színpadra a Sztárban Sztár All Stars döntőjében, ahol végül második helyezett lett, a Tóth Gabiként már az első adásban maradandó élményt nyújtó Peter Srámek mögött. Ráadásul nemcsak ők ketten, hanem a Varga Miklósként és Demjén Ferencként szintén hihetetlen teljesítményt nyújtó harmadik döntős, Oláh Gergő is a mezőnyt erősíti majd, így az előadóknak biztosan nem lesz könnyű dolga. De persze a tavalyi győztes, Dér Heni, és az abban a szezonban szintén szép eredménnyel végző Veréb Tamás, Nótár Mary és Horváth Tamás is tartogatnak majd meglepetéseket. Ennek apropóján pedig még az első show előtt felidéztük, hogy melyek voltak a Sztárban Sztár 13. évados versenyzőinek eddigi legizgalmasabb pillanatai. Ha kíváncsi vagy, kattints a galériánkra!