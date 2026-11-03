Megszólalt Gudics Máté, a Sztárban Sztár kiesője az Origónak: „Sejtettem, hogy nem vagyok túl jó helyzetben”

Hatalmas meglepetést okozott a Sztárban Sztár elődöntője: hiába nyújtott két parádés produkciót, és kapta meg mindkét alkalommal a maximális pontszámot a zsűritől, Gudics Máté számára véget ért a verseny. A stúdióban szinte mindenkit sokkolt az eredmény, hiszen az énekes 80 ponttal a zsűri rangsorának élén végzett, a nézők szavazatai azonban végül teljesen átrendezték a sorrendet.

Gudics Máté épphogy lecsúszott a Sztárban Sztár döntőjéről (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár kiesője kapta a legtöbb pontot a zsűritől

Az elődöntőben már minden fellépésnek különösen nagy jelentősége volt, hiszen a versenyzők egy lépéssel közelebb kerülhettek a fináléhoz. Gudics Máté számára ráadásul igazán emlékezetesen alakult az este: mindkét produkciójával sikerült elvarázsolnia a zsűrit. Az énekes így összesen 80 ponttal zárta az értékelést, és toronymagasan a zsűri listájának első helyére került. A második fellépése után Máté maga sem titkolta, mennyire elégedett azzal, amit a színpadon nyújtott. Bár nem számított arra, hogy mindkét előadását ennyire magasra értékelik, a visszajelzés láthatóan hatalmas boldogsággal töltötte el.

Őszintén bevallva nem számítottam arra, hogy mindkét produkcióm ilyen jól sikerül, de ez nagyon jól érzés, madarat lehet velem fogatni, annyira boldog vagyok!

– mondta az Origónak Gudics Máté a második produkciója után.

Gudics Máté mindkét produkciójára maximális pontszámot adott a Sztárban Sztár zsűrije (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának döntőjébe nem jutott be Gudics Máté

A zsűri pontszámai azonban csak az eredmény egyik részét jelentették, a nézők voksai ugyanis egészen más képet mutattak. Bár Máté a szakmai értékelés alapján az élmezőnyben végzett, a közönségszavazatok összesítése után kiderült, hogy ő kapta a legkevesebb támogatást. Ezzel az énekes számára véget ért a Sztárban Sztár.

Máté azonban a kiesés pillanatában sem keseredett el. Bár bevallotta, hogy szeretett volna egyenes ágon bejutni a döntőbe, hamar megtalálta azt, amiért így is büszkén tekinthet vissza az estére. Úgy érzi, nincs oka szégyenkezni, hiszen két olyan produkcióval búcsúzott, amelyekre valóban büszke lehet.

Megmondom őszintén, amikor már nem én lettem a napi győztes, akkor sejtettem, hogy nem vagyok túl jó helyzetben. Nagyon szerettem volna elérni ebben a műsorban, hogy egyenes ágon továbbmenjek. Nyilván tisztában vagyok a többi versenyző követőtáborával. Többen régebb óta benne vannak a szakmában, tehát nyilván itt már azért nagyon sokat számít, hogy ki milyen bázist tud összegyűjteni. Egyáltalán nem vagyok csalódott. Annak nagyon örülök, hogy két ilyen produkcióval távozom, mert nem fogok otthon magamra ujjal mutogatni, hogy úristen, ezt elrontottam, és ezért estem ki. Úgyhogy igazából büszke vagyok a mai teljesítményemre. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eddig szavazott rám. Teljesen nyugodt szívvel és kellemesen megyek haza, mert nagyon jól éreztem magam az elmúlt másfél hónapban. Ez egy hatalmas kaland volt nekem, és lehet, hogy legközelebb még ennél is tovább fogok jutni.

Gudics Máté tehát emelt fővel búcsúzott a műsortól. Bár a finálé kapujában ért véget számára a verseny, az elődöntőben nyújtott teljesítménye miatt aligha kell szégyenkeznie: két maximális pontszámú produkcióval zárta a Sztárban Sztárban töltött időszakát.