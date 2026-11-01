Sztárban Sztár: Gudics Máté kulisszatitkot árult el a felkészüléséről

Gudics Máté elárulta, mi a titka annak, hogy akár percek alatt is képes teljesen más hangulatba kerülni a színpadon. A Sztárban Sztár versenyzőinek az utóbbi időben nemcsak egy, hanem rögtön két produkcióval is készülniük kell az élő show-kra, ami komoly kihívást jelent. Nem elég ugyanis tökéletesen megformálniuk az adott előadót, arra is figyelniük kell, hogy a két fellépés között gyorsan át tudjanak szellemülni, még akkor is, ha egészen más érzelmeket kell közvetíteniük. Gudics Máté most egy olyan bevált szokásáról mesélt, amely hosszú ideje segíti őt ebben.

Gudics Máté Deák Bill Gyulát is megfomálta a Sztárban Sztár 2026-os évadában (Fotó: Origo)

A Sztárban Sztár szereplői két produkcióval készülnek

A Sztárban Sztár színpadán gyakorta előfordul az, hogy az egyik pillanatban még egy megható, érzelmes dallal kell a versenyzőknek megérinteniük a nézőket, a következőben pedig már egy lendületes, bulizós előadással kell felrobbantaniuk a színpadot. Ehhez nemcsak technikai felkészültségre, hanem komoly mentális koncentrációra is szükség van. Gudics Máté pedig megtalálta a saját módszerét, amellyel rá tud hangolódni az aktuális feladatára.

„Nekem van egy bevált szokásom: mindig minden produkció előtt öt-tíz perccel elkezdek magamban mantrázni. Hogyha egy érzelmesebb produkcióm van, akkor próbálom magam lenyugtatni, és lassabban járkálok körbe-körbe, és közben mantrázom a dalszöveget. Próbálom beleélni magam abba, amit szeretnék elénekelni. Ez lehet, hogy most furcsán hangzik, de számomra ez mindig bevált” – mondta az Origónak.

Az énekesnek azonban nem csak akkor van szüksége a ráhangolódásra, amikor egy szívhez szóló produkcióra készül. Ha éppen egy energikusabb, mozgalmasabb előadás következik, egészen más módszert vet be. Ilyenkor nem a lelassulás és a befelé figyelés a cél, hanem az, hogy a lehető legtöbb energiát mozgósítsa magában, mire reflektorfénybe kerül.

Ha pedig egy bulizósabb, pörgősebb produkcióm van, akkor az a feladatom, hogy felpörögjek, ezért hátul ugrálni szoktam. Olyan, mintha feltölteném magam.

Gudics Máté már a Megasztárban is alkalmazta ezt a módszert (Fotó: Gábor Zoltán)

Gudics Máté Megasztárban fejlesztette ki ezt a módszerét

Az énekes számára tehát már nem újdonság, hogy rövid idő alatt kell teljesen más lelkiállapotba kerülnie. A technikát még a Megasztár idején kezdte alkalmazni, és mivel akkor is bevált, azóta sem szeretne lemondani róla.