„Úgy néztem ki, ahogy, de elhittem, hogy Diana Ross vagyok” – Exkluzív interjút adott Takács Nikolas, a Sztárban Sztár győztese

Vasárnap este véget ért a Sztárban Sztár 12. évada, melynek végén Takács Nikolas és Dr. Mátyás között dőlt el, hogy ki állhat a dobogó legfelső fokára. Végül a nézők szavazatai alapján – mert a zsűri a döntőben már nem pontozhatott – előbbi lett a Sztárban Sztár nyertese. És bár minden döntős énekes megérdemelte volna a címet, kétség sem fér hozzá, hogy jó helyre került a legsokoldalúbb énekesnek járó trófea. Takács Nikolas a győzelme után az Origónak mesélt az érzéseiről, na meg a továbbiakról.

Tegnap végre kiderült, ki nyerte a Sztárban Sztárt: Takács Nikolas vitt mindent (Fotó: Markovics Gábor)

Takács Nikolas Sztárban Sztáros menetelése során több alkalommal is hallhatta a zsűritől, hogy mindenképpen a döntőben a helye, sőt talán neki kellene megnyernie ezt az évadot. Ezt a szavazók sem gondolták másként, hiszen végül ő állhatott a dobogó legfelső fokára, amit szinte még fel sem fogott.

„Valóban többször mondott ilyesmit a zsűri, de még mindig azt gondolom, hogy minden szubjektív. Természetesen nagyon örülök, de kicsit az van, mint amikor egy régi gépet bekapcsolsz és folyamatosan próbálja betölteni az adatokat, mert nekem is csak próbálja feldolgozni az agyam az eseményeket” – kezdte viccelődve Nikolas.

Jól esik, és leginkább azért, mert nagyon jó az, hogy csinálunk valamit, ami már működik, de aztán egy ilyen játék során fel tudunk fedezni olyan dolgokat magunkban, amikről nem biztos, hogy tudtuk, hogy ott van, és ráadásul még tetszetős is. Mindig úgy megyünk ki a színpadra, hogy ott a közönség, mert ha nincs, akkor nyilván nem megyünk sehová, és ők érezték, és nekik is tetszett ez a felfedezés, ami számomra egy nagyon izgalmas folyamat volt

– próbálta átadni a kissé még kavargó gondolatait a Sztárban Sztár nyertese.

A Sztárban Sztár 2026-os nyertese, Takács Nikolas Balázs Fecóként állt színpadra Keresztes Ildikóval, majd Diana Rossként biztosította be a győzelmét (Fotó: Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár Takács Nikolas számára önismereti út is volt

Amellett, hogy Nikolas megmutathatta egy olyan oldalát, amit az elmúlt 16 évben nem igazán láthattunk, saját magával kapcsolatban is sok mindent megtanult.

Szerintem, a legfontosabb, amit kaptam és felfedeztem magamban a műsor által, az a bátorság. Az, hogy egy-egy produkciónál – például most a döntőben – úgy néztem ki ahogy, de elhittem, hogy Diana Ross vagyok. Biztos, hogy minden volt ebben a kinézetben, de meg mertem ezt csinálni így is, és ez nagyon jó érzés

– vallotta be mosolyogva Nikolas, sőt azt is elárulta, alig tudott betelni a hatalmas afro frizurával, hiszen soha még csak hasonlója sem volt.