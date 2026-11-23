Megható emlékeket és egy igazán különleges átalakulást hozott Peter Srámek számára a Sztárban Sztár Gála második élő adása. Az énekes ezúttal Szulák Andrea bőrébe bújt, és az Oroszlánkirály című Disney-mese egyik legismertebb betétdalát, Az élet az úr című slágert adta elő. A produkció nemcsak látványosra és emlékezetesre sikerült, hanem a zsűrit is teljesen lenyűgözte: Peter maximális pontszámot kapott a Sztárban Sztár zsűrijétől.

Peter Srámek lenyűgözte a Sztárban Sztár zsűrijét (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Sztárban Sztár Gála 2026-ban meghódította a közönséget

A produkcióhoz készült kisfilmben az énekes arról is mesélt, hogy különösen közel áll hozzá a történet, hiszen már kisgyermekként is mélyen megérintették a mese szívszorító jelenetei. Ötévesen is könnyekig hatódott rajta, és ez az érzékenysége azóta sem változott. Sőt, vannak olyan részek, amelyeket ma sem tud könnyek nélkül végignézni.

„A mai napig képes vagyok elsírni magam az Oroszlánkirályon. Vannak benne olyan jelenetek, amelyeket szinte nézni sem bírok, annyira szívfacsaróak. Láttam például olyan videókat is, amelyekben a gyerekek az édesapjukkal nézik a mesét, de végül az apuka sírja el magát jobban. Ez a történet tényleg minden korosztályt megérint. A Disney-filmek világán nőttem fel, és ez a szeretet azóta is elkísér” – mesélte.

Peter azt sem titkolja, hogy a való életben is könnyen elérzékenyül. Szerinte egyáltalán nem kell szégyellni, ha valaki kimutatja az érzéseit, még akkor sem, ha férfiról van szó. Úgy gondolja, a sírás nem gyengeség, hanem természetes emberi reakció, amelynek ugyanúgy helye van mindenki életében.

Én alapvetően olyan ember vagyok, aki nem rejti el az érzéseit. Ha valami igazán megható vagy erős hatással van rám, akkor hagyom, hogy kijöjjenek a könnyeim. Szerintem óriási tévedés az a régi mondás, hogy a férfiak nem sírnak. Minden férfinak vannak érzései, legfeljebb nem mindenki meri mások előtt megmutatni. Én viszont nem szégyellem a könnyeimet, sőt, kifejezetten büszke vagyok rájuk!

– fogalmazott.

Peter Srámek szerint nem baj az, ha egy férfi sír a meghatottságtól (Fotó: Szabolcs László)

Peter Srámek párjai előtt is felvállalta a könnyeit

Az énekes számára a párkapcsolataiban is természetes volt az érzelmek ilyenfajta megélése. Nem gondolja, hogy a meghatottságot vagy a szomorúságot el kellene rejteni a másik elől, hiszen éppen ezek a közös pillanatok tehetnek még szorosabbá egy kapcsolatot.