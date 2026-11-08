Takács Nikolasból szinte teljesen új embert faragott a Sztárban Sztár: ki nem találod, kivel áll színpadra a döntőben

Különleges produkciókkal készül Takács Nikolas a Sztárban Sztár döntőjére: szólóban Diana Ross bőrébe bújik, a duettben pedig Keresztes Ildikó oldalán Balázs Fecót idézi meg. Az énekes számára mindkét feladat személyes jelentőséggel bír, így alig várja, hogy színpadra állhasson. A finálé kapcsán arról is mesélt, melyik átalakulás állt hozzá a legközelebb, és milyen útravalót visz magával a műsorból.

Takács Nikolas kapta a legtöbbször a maximum pontszámot a Sztárban Sztárban (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának döntőjében Nikolas két produkciót ad elő

A Balázs Fecóhoz kapcsolódó produkció különösen közel áll a szívéhez. Nemcsak a dal miatt várja az előadást, hanem azért is, mert Keresztes Ildikóval nagyon jó barátságot ápol.

Nagyon örülök Balázs Fecónak, ennél szebb feladatot aligha kaphattam volna a döntőre. Keresztes Ildikóval fogok énekelni, aminek szintén nagyon örülök. Nagyon összetett produkció lesz, hiszen mindketten szerettük Fecót, és én ezt a dalt is különösen kedvelem. Többször álltunk már együtt színpadon Ildikóval, olyan alkalom is volt, amikor Fecó is velünk énekelt. Gyönyörű emlékeket őrzök ezekről a pillanatokról. Most az lesz a kihívás, hogy a lehető legjobban megidézzem őt, és az ő karakterében adjam elő a dalt.

Diana Ross megformálása egészen másfajta kihívást tartogat, ám Nikolas ehhez a világhoz is talál személyes kapcsolódási pontokat. A világsztár zenekarában ugyanis egy közeli barátja dobol, és az énekes a menedzserét is ismeri.

„Diana Ross dobosa a kedves barátom, a zenekar pedig mostanában sokat turnézott Európában is. Nemrég Csehországban jártak, ami már egészen közel volt, de sajnos nem tudtam elmenni. A menedzserét is ismerem, így több szálon kötődöm ehhez a világhoz. Maga a feladat persze nem lesz egyszerű, hiszen egy afroamerikai legendáról beszélünk, akinek a megjelenését és a hangját sem könnyű visszaadni. Nem is feltétlenül a külsőségekre szeretnék koncentrálni, inkább a karakter hangulatát próbálom majd elkapni.”

Rengeteg karaktert megformált az elmúlt hetekben Takács Nikolas (Fotó: Mediworks)

A Sztárban Sztár győztese számára nem ér véget a verseny

A versenyző számára a Sztárban Sztár egyik legnagyobb ajándéka az volt, hogy olyan szerepekbe is belebújhatott, amelyek a hétköznapi előadói világától távol állnak. Bár mindegyik átalakulásban talált valami szerethetőt, egy produkciót különösen szívesen idéz fel.