Takács Nikolasból szinte teljesen új embert faragott a Sztárban Sztár: ki nem találod, kivel áll színpadra a döntőben

Különleges produkciókkal készül Takács Nikolas a Sztárban Sztár döntőjére: szólóban Diana Ross bőrébe bújik, a duettben pedig Keresztes Ildikó oldalán Balázs Fecót idézi meg. Az énekes számára mindkét feladat személyes jelentőséggel bír, így alig várja, hogy színpadra állhasson. A finálé kapcsán arról is mesélt, melyik átalakulás állt hozzá a legközelebb, és milyen útravalót visz magával a műsorból.
A Sztárban Sztár 2026-os évadának döntőjében Nikolas két produkciót ad elő
A Balázs Fecóhoz kapcsolódó produkció különösen közel áll a szívéhez. Nemcsak a dal miatt várja az előadást, hanem azért is, mert Keresztes Ildikóval nagyon jó barátságot ápol.
Nagyon örülök Balázs Fecónak, ennél szebb feladatot aligha kaphattam volna a döntőre. Keresztes Ildikóval fogok énekelni, aminek szintén nagyon örülök. Nagyon összetett produkció lesz, hiszen mindketten szerettük Fecót, és én ezt a dalt is különösen kedvelem. Többször álltunk már együtt színpadon Ildikóval, olyan alkalom is volt, amikor Fecó is velünk énekelt. Gyönyörű emlékeket őrzök ezekről a pillanatokról. Most az lesz a kihívás, hogy a lehető legjobban megidézzem őt, és az ő karakterében adjam elő a dalt.
Diana Ross megformálása egészen másfajta kihívást tartogat, ám Nikolas ehhez a világhoz is talál személyes kapcsolódási pontokat. A világsztár zenekarában ugyanis egy közeli barátja dobol, és az énekes a menedzserét is ismeri.
„Diana Ross dobosa a kedves barátom, a zenekar pedig mostanában sokat turnézott Európában is. Nemrég Csehországban jártak, ami már egészen közel volt, de sajnos nem tudtam elmenni. A menedzserét is ismerem, így több szálon kötődöm ehhez a világhoz. Maga a feladat persze nem lesz egyszerű, hiszen egy afroamerikai legendáról beszélünk, akinek a megjelenését és a hangját sem könnyű visszaadni. Nem is feltétlenül a külsőségekre szeretnék koncentrálni, inkább a karakter hangulatát próbálom majd elkapni.”
A Sztárban Sztár győztese számára nem ér véget a verseny
A versenyző számára a Sztárban Sztár egyik legnagyobb ajándéka az volt, hogy olyan szerepekbe is belebújhatott, amelyek a hétköznapi előadói világától távol állnak. Bár mindegyik átalakulásban talált valami szerethetőt, egy produkciót különösen szívesen idéz fel.
„Mindegyik karakter más élményt adott, és mindegyikben találtam valamit, amit élveztem. Talán a múlt heti Trabant állt tőlem kicsit távolabb, de ha egyet ki kellene emelnem, akkor Rátonyi Róbertet mondanám, azt a produkciót szerettem talán a legjobban. Az egy teljesen más világ volt számomra, és nagyon szerettem eljátszani azt a karaktert.”
A műsor arra is megtanította, hogy a színpadon ne korlátozza magát azzal, vajon mennyire szokatlan vagy éppen meghökkentő, amit csinál. Úgy érzi, sokkal felszabadultabb előadóvá vált, és bátrabban engedi el a megszokott szerepeit.
„Azt tanultam meg, hogy a színpadon merni kell bármit megcsinálni, és nem szabad azon gondolkodni, hogy valami ciki-e. Ez egy játék, amelyben olyan oldalamat is megmutathatom, amit a saját koncertjeimen nyilván nem feltétlenül tennék. Jó érzés volt elengedni azt, hogy éppen hogyan nézek ki, vagy mit gondolnak rólam. Megtanultam bátrabban játszani a színpadon, és rájöttem, hogy jó értelemben még több is lehetek előadóként.”
Nikolas számára a finálé egy hosszú és intenzív időszak lezárását jelenti, ám a műsor szabályai miatt az első két helyezettnek a Sztárban Sztár Gálán folytatódik a szereplése. Az énekes őszintén beszélt arról, hogy a folyamatos felkészülés mennyire kimerítő, és szívesen hagyna időt arra, hogy megünnepelje a versenyben eltöltött hónapokat.
Ha az első vagy a második helyen végzek, akkor tovább kell mennem a Gálára, ami azért lesz nehéz, mert nem igazán lesz időm megélni és lezárni ezt az időszakot. Szinte azonnal újra munkába kell állni, miközben már egy másik mezőny vár. Én úgy gondolom, jó lett volna, ha van egy kis szünet, akár januárig, amikor az ember kipihenheti magát, és felkészülhet a következő kihívásra.
A folytatásnak természetesen igyekezne megfelelni, még ha tart is attól, hogy a fáradtság rátelepszik a teljesítményére.
Ha továbbjutok, akkor valószínűleg egy kicsit robotpilóta üzemmódban kell majd továbbcsinálnom a dolgomat. Abban bízom, hogy olyan karaktereket kapok, amelyek új lendületet adnak, és segítenek átlendülni azon, ha éppen fáradtabbnak érzem magam.