Nem mindennapi kihívással kellett szembenéznie Veréb Tamásnak a Sztárban Sztár Gála második élő adása előtt: az énekes feltehetően ételmérgezést kapott, és az éjszakája sem telt éppen nyugodtan. Ennek ellenére nem akarta kihagyni a műsort, így végül színpara állt, ahol a High School Musical főszereplőjét, Troy Boltont idézte meg. A karaktert a filmekben Zac Efron alakította, Tamás pedig a produkcióhoz még az ikonikus kosaras mezt is magára öltötte.

Veréb Tamás a High School Musical című filmet idézte meg a Sztárban Sztár Gála második élő adásában (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Sztárban Sztár Gála 2026-ban tematikus hetekkel jelentkezik

Bár a jellegzetes frizura is remekül illett hozzá, az énekesnek eszébe jutott, hogy a film megjelenése idején neki egészen más hajviselete volt. Sőt, saját bevallása szerint nem is feltétlenül a divatot követte.

„Ilyen frizurám korábban soha nem volt. Amikor megjelent a film, még hosszú hajam volt, és elöl mindig fel kellett állítani, mintha kakastaréj lenne, hátul pedig szintén. Olyan volt, mint a punkok haja, csak középen nem állt fel. Borzasztóan nézett ki, de legalább emlékezetes maradt” – idézte fel nevetve.

A külső hasonlóság ellenére Tamás elárulta, hogy annak idején nem tartozott a legmenőbb diákok közé, és a sportpályán sem töltött be olyan vezető szerepet, mint Troy.

Én soha nem voltam az a népszerű srác, mint ő, és nem voltam az iskola csapatkapitánya sem. Most viszont valahogy mégis sikerült egy kicsit utolérnem

– jegyezte meg humorosan.

Az énekes arról is beszélt, hogy szerinte a sportolók sokszor nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint a művészek. Úgy véli, ennek egyik oka, hogy a sportteljesítmény könnyebben mérhető, míg a színház és a zene megítélése sokkal inkább ízlés kérdése.

„A sportolók már diákkorban is gyakran népszerűbbek, és szerintem ez felnőttként sem változik. A művészet szubjektív: könnyű azt mondani egy produkcióra, hogy nem tetszett, vagy hogy az előadó nem szimpatikus. Egy úszónál viszont hiába nem kedvelsz valakit, az eredményét nem lehet elvitatni: attól még ugyanannyi idő alatt ússza le a távot” – fejtette ki.

Veréb Tamás két dalt adott elő az ikonikus filmből (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Veréb Tamás gyógyszerek segítségével lépett színpadra

A Sztárban Sztár Gála második élő adása azonban nemcsak a szerep megformálása miatt maradt emlékezetes Veréb Tamás számára. Az énekesnek a rosszullétével is meg kellett küzdenie, és már azt is komoly sikernek élte meg, hogy egyáltalán eljutott a színpadig.

Picit vegyes érzéseim voltak a produkció közben, mert előző nap valószínűleg ételmérgezést kaptam, és az éjszakát is úgy töltöttem, hogy különböző pózokban öleltem a vécét. Ez a hangomon és az energiaszintemen is éreztette a hatását. De már az is nagy visszaigazolás volt számomra, hogy el tudtam jönni a próbára, majd az élő adásra. Korábban egy hasonló rosszullét miatt két napig az ágyból sem bírtam felkelni. Igaz, akkor nem is volt olyan jó okom felkelni, mint amilyen most a Sztárban Sztár! Jelenleg a gyógyszerek tartanak életben és egyben, de azért különösen büszke vagyok arra, hogy a tánclépéseket is meg tudtam csinálni, hiszen ez egyáltalán nem az erősségem. Nagyon boldog vagyok, hogy végül ilyen jól sikerült az este

– árulta el.