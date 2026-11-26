Ahogy arról a minap beszámoltunk, megvált a fekete maszkjától Telegdy Dániel, avagy T. Danny, amely nélkül már jó ideje nem mutatkozott nyilvánosan. A rapper a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben egy jövő áprilisban az MVM Dome-ba szervezett koncertet jelentett be, a csúcspont pedig az volt, amikor a klip végén levette a maszkját és megmutatta az arcát. Nem sokkal később pedig újabb örömhírrel lepte meg a rajongóit.

Újabb jó hírt jelentett be T. Danny / Fotó: Tumbász Hédi

Újabb jó hírt jelentett be T. Danny

HOLNAP 18:00

- írta a minap titokzatosan a közösségi oldalán közzétett posztjában a rapper, aki a 24 óráig elérhető Instagram-történetében árulta el, egy új klipje érkezik ma este, amelyből némi ízelítőt is megosztott. A rajongók természetesen boldogan fogadták a bejelentést, és akadt, aki már egy új albumban is reménykedni kezdett.

Vajon maszk nélkül jelenik meg a Megasztárban T. Danny?

A rapper korábban a T.Danny – A maszk mögött dokumentumsorozatban tárta fel, mi zajlott a kamera mögött, és hogyan küzdött súlyos függőséggel, valamint mentális válsággal, amely végül odáig vezetett, hogy a kialakult egészségügyi problémák miatt kénytelen volt elfedni az arcát.

T. Dannyt jelenleg a Megasztár zsűrijeként is láthatják a nézők: az első élő show most hétvégén lesz, ezek után az előzmények után pedig sokakban felmerült a kérdés, vajon a zenész ezúttal maszk nélkül jelenik-e meg a stúdióban. A Blikk ennek kapcsán megkereste a TV2-őt, ám Farkas Ákos, a Megasztár kreatív producere annyit közölt, ez egyelőre sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudják.