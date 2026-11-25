Jó ideje nem lehetett a fekete maszkja nélkül látni Telegdy Dánielt, azaz T. Dannyt. A rapper - aki jelenleg a Megasztár mestereként is szerepel a tévé képernyőjén -, nemrég a közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, amelyben egy jövő áprilisban az MVM Dome-ba szervezett koncertet jelentett be. A felvétel különlegessége ráadásul az, ahogy a fiatal zenész megvált benne a maszkjától.

Levette a maszkját T. Danny / Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Levette a maszkját T. Danny

A felvételen a rapper jó darabig háttal látható, az utolsó néhány másodpercben azonban a kamera felé fordul, immár a maszkja nélkül. Igaz, a videó meglehetősen sötét, így nehezen lehet kivenni T. Danny arcát, azonban ez így is egy fontos pillanat volt.

A Blikk szerint a zenész legutóbb a Még egy kívánság című filmben tűnt fel maszk nélkül, amit egészségi probléma miatt viselt, azóta pedig szinte teljesen elzárkózott a nyilvánosságtól. Nem csoda hát, hogy a követők nagy érdeklődéssel fogadták a rövid klipet, és csakhamar elárasztották a kommentszekciót, kifejezve, mennyire büszkék Danira, valamint biztosították róla, ott lesznek jövő áprilisban, hogy közösen ünnepeljék ezt a mérföldkövet.

A rapper korábban a T.Danny – A maszk mögött dokumentumsorozatban tárta fel, mi zajlott a kamera mögött, és hogyan küzdött súlyos függőséggel, valamint mentális válsággal. A jelek szerint azonban Dani mostanra sikeresen túljutott a mélyponton, és készen áll arra, hogy tiszta lappal folytassa az életét, amelyben a rajongói is teljes mértékben támogatják őt.