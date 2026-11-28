Sokan kíváncsiak arra, vajon T. Danny mikor mutatja meg újra teljesen az arcát a nyilvánosság előtt. A rapper mögött hosszú és nehéz időszak áll, amelyről A maszk mögött című dokumentumsorozatban is őszintén beszélt. Most azonban végre elárulta, hogy a Megasztár szombat esti élő adásában megválik-e a maszkjától.

T. Danny a Megasztár korábbi adásaiban mindig maszkot viselt (Fotó: Szabolcs László)

T. Danny miért visel maszkot?

T. Danny az elmúlt időszakban komoly testi-lelki megpróbáltatásokon ment keresztül. A függőségével való küzdelme során állapota drámaian megváltozott: pár nap alatt összeesett az orra, emellett látványosan lefogyott. A dokumentumsorozatban nemcsak a nehézségeiről, hanem a felépüléséhez vezető útról is beszámolt, és arról is beszélt, hogy a jövőben orrkorrekcióra is sor kerülhet.

Az énekes azóta fokozatosan tért vissza a nyilvánosság elé, majd a Megasztár idei évadának korábbi adásaiban végig maszkot viselt. Az utóbbi időben azonban többször is feltűnt már maszk nélkül a közösségi oldalain, ám ezeken a felvételeken az orra többnyire nem látszott jól. A képeken gyakran csak részben mutatta meg az arcát, vagy éppen az árnyék takarta el.

T. Danny orra összeesett, ezért hord maszkot (Fotó: Markovics Gábor)

Vajon T. Danny maszkban lesz a Megasztárban?

Éppen ezért sokakat foglalkoztatott, vajon a Megasztár élő adásában már maszk nélkül láthatják-e a nézők. T. Danny eddig nem adott egyértelmű választ a kérdésre, most azonban megtörte a csendet. A rapper Instagram-oldalán, a 24 óráig elérhető történetében osztott meg egy fotót, amelyen maszk nélkül látható, ám az orra ezúttal is csak félig látszik. A kép mellé egyértelmű üzenetet írt.

A mai és a következő élő adásban még maszkban leszek, mert nem szeretném, hogy ha ez elvonná a figyelmet a versenyzőkről és a produkciójukról. Szóljon róluk a ma este, hiszen miattuk vagyunk itt. Ők érdemlik meg a fókuszt. Gyertek, és nézzétek ma 19:00 órától, ott találkozunk. Hajrá mindenki!

– fogalmazott T. Danny, azaz Telegdy Dániel.

A Megasztár zsűritagja tehát egyelőre még nem szeretné, ha a külseje kerülne a középpontba, és ezt a következő élő adásban is tartja, tehát akkor is maszkban áll majd a kamerák elé, miközben továbbra is a versenyzők tehetségére és produkcióira szeretné irányítani a figyelmet.