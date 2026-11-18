Tabáni István, a Csillag születik egykori győztese őszintén vallott az Origónak arról a drámai villamosbalesetről, amelyet a családjával együtt élt át a kisfia születésnapján, és arról, hogyan formálta át ez a sokk a mindennapokról alkotott szemléletét. Beszélt még az élmény művészi feldolgozásáról, az egészségi állapotának javulását követő koncertekről, az ünnepi készülődésről, valamint a 2027-es terveiről és tabudöntögető új dalairól.
Tabáni István gyerekeivel utazott a villamoson, amikor beütött a krach
Origo: Pár hónappal ezelőtt épp a kisfiad, Nataniel születésnapi mozizásából tartottatok hazafelé az 1-es villamossal, amikor egy kisteherautó ütközött a szerelvénnyel. Apaként milyen volt a sűrűjéből, a fiaidat védve átélni ezt a drámai, hirtelen pillanatot, és hogyan tudtátok feldolgozni a családban a baleset okozta ijedtséget?
Tabáni István: Egy májusi napon történt: Nataniel 8. születésnapját ünnepeltük. Most először voltunk együtt a családdal moziban, és utána a születésnapi torta felvágására készültünk. Úgy döntöttünk, hogy hazafelé villamosra ülünk.
De álmomban sem gondoltam volna, hogy utasként, a családommal együtt éljük át egy villamos és egy kisteherautó ütközését. Közvetlenül a vezetőfülke mögött álltunk, így testközelből láttuk és éreztük a becsapódást. Az oldalra borult teherautó látványa és a betört fülkeablak ugyanúgy megijesztett minket, mint bárki mást. Olyan gyorsan történt minden. Egy puffanás, és a villamos falához vágódtunk: ez a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság érzése volt.
A feleségem és én ösztönösen a gyerekek biztonságba helyezésére törekedtünk, távol a balesettől. Állítólag a kisteherautóból valami szivárgott, így még fontosabb volt, hogy kijussunk. A feleségem nagyon zaklatott volt, a gyerekek sírtak, próbáltam megnyugodni és közben megnyugtatni őket is, ahogy hazafelé sétáltunk. Így otthon még fontosabbá vált ez a születésnap.
O: A történtek után egy rendkívül mély, lírai gondolatmenetet osztottál meg arról, hogy az élet milyen illuzórikus biztonságot nyújt, és hogy egyetlen pillanat alatt minden megváltozhat. Mennyiben formálta át ez a baleset azt, ahogyan a mindennapokat, a rohanást vagy éppen a jövőt szemléled?
T.I: Az ilyen pillanatok megállítanak és elgondolkodtatnak, hogy milyen rövid villanásnyi állapot is a létezés. Felrázott minket ez a villamostúra, és még inkább arra figyelmeztetett, mi az, ami fontos, és mi az, amit könnyen elveszíthetünk. Mert a hétköznapok sodrásában megszokottá válik minden nap, és nem lesz többé ajándék a perc, amit adhatunk egymásnak. Sokszor elfelejtem én is ezt, és amikor aludni látom a családomat, akkor a saját törékenységemet látom bennük, és az aggodalmat, hogy nem állhatok mellettük, és nem védhetem meg őket mindig.
O: Egy ilyen sokkoló élmény után sok művész a munkáján keresztül – dalban, festményben vagy írásban – ad ki magából mindent. Tervezed-e, hogy ezt a megrendítő élményt, a félelmet és a hirtelen jött ébredést átülteted valamilyen új alkotásba? Mi az, ami mostanában foglalkoztat alkotói szinten?
T.I: Igen, próbálok formát, keretet adni ennek az élménynek is, de nem közvetlenül. Ami ezután marad, mindig az a fontos: a félelem, a kétség, a tehetetlenség, az üresség, a „miért pont velem történik?” érzése. Ezek feldolgozása sokkal nehezebb folyamat, mint a boldogságé: a boldogságot könnyebb megélni, a fájdalmat nehezebb elviselni. És még nehezebb nekik testet adni, nevén nevezni. Az ilyen élmények nemcsak egyféle alkotást szülnek bennem, nemcsak dalokat írok, hanem egy világot teremtek. Egy koncepcióba sűrítem a történeteimet, amiket újabb világokra bontok. Ezekből ezután képzőművészeti alkotások és prózai művek is születhetnek. Van olyan prózai írásom is, amelyben három idő csúszik egybe egyetlen örök jelenné: a gyermek Jézus testben találkozik a kereszthalál előtt álló önmagával, majd a leplen át a már feltámadottal is.
Nagy tervekkel vág neki 2027-nek
O: A legutóbbi koncerted elmaradt betegség miatt. Azóta felépültél? Jól van már az egészséged? Amennyiben igen, várhatóak még idén fellépések?
T.I: Igen, lebetegedtem, és az utolsó koncertet is már betegen csináltam végig. Azóta jobban vagyok, és megint koncertezem. A Máté Péter-emlékkoncert-műsorom nagyon népszerű, és decemberig meg sem állok. Így adventkor az ünnepi műsorommal is láthat a közönség.
O: Közeleg a karácsony vészesen. Mennyire vagy már ünnepi hangulatban? Hogy zajlik nálatok ez az időszak?
A gyerekek, mint mindig, nagyon várják az ünnepeket. Nálunk a karácsonyfavásárlás kis családi esemény: mindig megfogadjuk, hogy kis fát veszünk, de a gyerekek mindig nagyobbat akarnak, így ha látszólag kisebbet is sikerül választani, általában alig fér be az ajtón. De a fa és az ünnepi vacsora illata felidézi bennem is, milyen volt gyerekként várni a karácsonyt.
O: Mire számíthat a közönség a közeljövőben tőled?
T.I: Máté Péter 80. születésnapi koncertjével kezdem a 2027-es évet, február 4-én az Arénában, utána ennek szellemében folytatom a jubileumi Máté Péter-emlékkoncert-sorozatomat. Most dalokon dolgozom, amelyek érettebbek, önazonosabbak, és olyan társadalmi kérdésekhez, tabutémákhoz is nyúlnak, amelyekről a popzene általában hallgat. Úgy érzem, fontos ezekről is beszélnem, még ha kockázatos vállalkozás is.