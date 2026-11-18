Tabáni István, a Csillag születik egykori győztese őszintén vallott az Origónak arról a drámai villamosbalesetről, amelyet a családjával együtt élt át a kisfia születésnapján, és arról, hogyan formálta át ez a sokk a mindennapokról alkotott szemléletét. Beszélt még az élmény művészi feldolgozásáról, az egészségi állapotának javulását követő koncertekről, az ünnepi készülődésről, valamint a 2027-es terveiről és tabudöntögető új dalairól.

Tabáni István balesete után átértékelte az életét (Fotó: Facebook)

Tabáni István gyerekeivel utazott a villamoson, amikor beütött a krach

Origo: Pár hónappal ezelőtt épp a kisfiad, Nataniel születésnapi mozizásából tartottatok hazafelé az 1-es villamossal, amikor egy kisteherautó ütközött a szerelvénnyel. Apaként milyen volt a sűrűjéből, a fiaidat védve átélni ezt a drámai, hirtelen pillanatot, és hogyan tudtátok feldolgozni a családban a baleset okozta ijedtséget?

Tabáni István: Egy májusi napon történt: Nataniel 8. születésnapját ünnepeltük. Most először voltunk együtt a családdal moziban, és utána a születésnapi torta felvágására készültünk. Úgy döntöttünk, hogy hazafelé villamosra ülünk.

De álmomban sem gondoltam volna, hogy utasként, a családommal együtt éljük át egy villamos és egy kisteherautó ütközését. Közvetlenül a vezetőfülke mögött álltunk, így testközelből láttuk és éreztük a becsapódást. Az oldalra borult teherautó látványa és a betört fülkeablak ugyanúgy megijesztett minket, mint bárki mást. Olyan gyorsan történt minden. Egy puffanás, és a villamos falához vágódtunk: ez a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság érzése volt.

A feleségem és én ösztönösen a gyerekek biztonságba helyezésére törekedtünk, távol a balesettől. Állítólag a kisteherautóból valami szivárgott, így még fontosabb volt, hogy kijussunk. A feleségem nagyon zaklatott volt, a gyerekek sírtak, próbáltam megnyugodni és közben megnyugtatni őket is, ahogy hazafelé sétáltunk. Így otthon még fontosabbá vált ez a születésnap.

O: A történtek után egy rendkívül mély, lírai gondolatmenetet osztottál meg arról, hogy az élet milyen illuzórikus biztonságot nyújt, és hogy egyetlen pillanat alatt minden megváltozhat. Mennyiben formálta át ez a baleset azt, ahogyan a mindennapokat, a rohanást vagy éppen a jövőt szemléled?