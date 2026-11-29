Egészen hihetetlen, de ma 44 évvel ezelőtt, 1982. november 29-én jelent meg a poptörténelem egyik legjelentősebb lemeze, Michael Jackson Thrillere. A lemez 1983-ban és 1984-ben az USA legtöbb példányban elkelt albuma lett, 37 hetet töltött el a Billboard 200-as listájának élén, ráadásul a csúcson hetente adtak el belőle világszerte egymillió példányt. Máig a világ legtöbbet eladott lemezének számít: 70 millió példány talált eddig gazdára.

Michael Jackson Thrillere a világ legtöbbet eladott lemeze lett

Fotó: f73 / f73

Michale Jackson Thrillere százmilliókba került

Noha nem csak Jacko karrierjének legfontosabb lemeze lett, de a poptörténelemé is, azt nem lehet mondani, hogy fillérekből készült. Akkoriban 750 ezer dollárba kerültek a Los Angeles-i felvételek, ami mai áron több mint 2,5 millió dollárt, azaz bő 840 millió forintot jelent. Ráadásul Jackóék alaposan megdolgoztatták a technikusokat: csak a Billie Jean-ből 91 keverés született, mire kiválasztották a véglegeset. Apropó, Billie Jean: a producer Quincy Jones le akarta vágni a dal 29 másodperces bevezetőjét, mondván, ez rádiós öngyilkosság, Michael Jackson azonban ragaszkodott ehhez, ahogy a címhez is, Jones ugyanis tartott tőle, hogy zavart okoz a hasonlóság Billie Jean King teniszjátékossal. A "Not My Lover" cím azonban nem nyerte el Jacko tetszését.

A Rod Temperton által szerzett Thriller című dal eredetileg Starlight lett volna. Quincy Jones ezzel a címmel sem volt elégedett. Temperton végül a Midninght Man címváltozat után találta ki a Thrillert. A dalhoz készült klip költségvetését amúgy maga Michael Jackson szerette volna finanszírozni, annak ellenére, hogy ekkoriban még mindig a szüleivel élt egy fedél alatt. A klip (vagy inkább kisfilm) a maga 14 perc 7 másodpercével akkoriban rekordhosszúságúnak számított. A vörös dzseki, amit az énekes a videóban viselt, 2011-ben 1,8 millió dollárért cserélt gazdát, hamarosan pedig újra kalapács alá kerül.

Dollármilliókat érhet Jacko Thriller-kisfilmben viselt piros, dedikált dzsekije

Fotó: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire

A lemez borítóján Jacko egy fehér öltönyt visel, ami a poptörténelem egyik legismertebb ruhadarabjai közé tartozik – ugyanakkor soha nem volt Jackóé! A fotográfus Dick Zimmerman adta rá a saját öltönyét. Noha a városi legenda szerint mindössze 10 percig tartott a fotózás, az igazság az, hogy hosszú órákon át tartott. Igaz, az énekest jobban lefoglalta egy oroszlánkölyök, azzal játszadozott, így elég nehéz volt rávenni, hogy néha a kamerára is figyeljen - emlékezik vissza a PMA magazin.