Tina Turner a világ egyik legnagyobb zenei ikonja volt, akinek hangját és lehengerlő színpadi jelenlétét generációk csodálták. A rock'n'roll királynője azonban a magánéletében korántsem élt mesébe illő életet: bántalmazó házasság, fájdalmas családi veszteségek és súlyos egészségügyi problémák árnyékolták be mindennapjait. A legendás énekesnő november 26-án lenne 87 éves, galériánkban pedig felidézzük élete legfontosabb és legmegrázóbb pillanatait.

Tina Turner óriási zenei örökséget hagyott a világra (Fotó: URSULA DUREN/AFP)

Tina Turner férje bántalmazó volt

Tina Turner Anna Mae Bullock néven született 1939-ben, Tennessee államban. Már fiatalon megmutatkozott kivételes tehetsége, amely hamar a zenei világ élvonalába repítette. Ike Turner oldalán vált ismertté, ám a közös sikerek mögött egyre súlyosabb magánéleti drámák húzódtak meg. Az énekesnő 1962-ben ment feleségül Ike Turnerhez, akivel nemcsak a magánéletét, hanem a karrierjét is összekötötte. A házasság azonban hosszú éveken át fizikai és lelki bántalmazással járt.

Az énekesnő később nyíltan beszélt arról, milyen borzalmakat kellett átélnie, és arról is, hogy 1968-ban a kilátástalanság miatt öngyilkossági kísérletet tett. A kapcsolatból végül 1976-ban menekült el, a válásukat pedig 1978-ban mondták ki. Tina Turner később a családon belüli erőszak egyik ismert túlélőjeként is megszólalt, és történetével sokaknak adott erőt ahhoz, hogy kilépjenek a bántalmazó kapcsolatukból.

Évekig élt bántalmazó kapcsolatban Ike Turnerrel (Fotó: NORTHFOTO)

Tina Turner gyermekei túl korán mentek el

A zenei sikerek mellett Tina Turner életét súlyos családi tragédiák is beárnyékolták. Elsőszülött fia, Craig Raymond Turner 2018 júliusában, 59 éves korában hunyt el, öngyilkos lett. A veszteség mélyen megrázta az énekesnőt.

Néhány évvel később újabb fájdalmas csapás érte: Ike Turnerrel közös fia, Ronnie Turner 2022 decemberében, 62 évesen halt meg, miután rosszul lett. A sztár számára a gyermekeiről való gondoskodás és a család mindig fontos szerepet töltött be, ezért a két veszteség különösen megviselte lelkileg.

Rengeteget küzdött az egészségéért Tina Turner (Fotó: DANIEL MORDZINSKI/AFP)

Tina Turner betegségei súlyosak voltak

Tina Turner egészségi állapota az utolsó évtizedében jelentősen megromlott. 2013-ban, nem sokkal Erwin Bachhal kötött házassága után stroke-ot kapott, 2016-ban pedig bélrákot diagnosztizáltak nála. A kezeletlen magas vérnyomás súlyos vesekárosodáshoz vezetett, az énekesnőnek dialízisre is szüksége volt. A kilátástalan helyzetben az eutanázia gondolata is felmerült benne, ám férje végül az egyik veséjét odaadományozta neki. A transzplantációra 2017-ben került sor, és Tina Turner később hálával beszélt arról, hogy szeretett társa ezzel megmentette az életét.