Titokban Terminator-filmnek készült? Így néznek ki a 29 éve bemutatott Titanic szereplői manapság – galéria

Hihetetlen, de közel három évtizede, egész pontosan kerek 29 éve mutatták be James Cameron romantikus katasztrófafilmjét, a Titanicot, melyet 1997. november elsején, Tokióban láthatott először a nagyközönség. A Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével készült mozi a mai napig hivatkozási alap, és nem csak amiatt, mert a rajongók évtizedek óta azon vitatkoznak, vajon felfért volt-e Jack a Rose-t megmentő ajtódarabra, vagy sem...

29 évvel ezelőtt, 1997. november első napján láthatta először a nagyközönség a Titanicot

Fotó: Archives du 7eme Art

A film 2,264 milliárd dollárt termelt a mozipénztáraknál, amivel a filmtörténelem legjövedelmezőbb alkotása lett, és az is maradt több mint tíz éven keresztül. Végül egy másik James Cameron-mozi, az első Avatar taszította le a trónról.

Apropó, James Cameron: egy őrült elmélet szerint a Titanic nem más, mint Cameron Terminator című sci-fijének titkos folytatása, illetve előzményfilmje, a Leonardo DiCaprio alakította Jack pedig valójában egy időutazó, akinek egyetlen feladata van, hogy megmentse a katasztrófától Rose-t, aki Sarah Connor őse. Ez a teória magyarázatot ad arra, miért áldozza fel magát Jack a lányért, illetve rámutat, hogy Jack miért emlegetheti az 1912-ben játszódó filmben a mesterségesen létrehozott Wissota-tavat, amikor azt csak öt évvel később, 1917-ben hozták létre, miért emleget füstszűrős cigarettát (amikor az akkoriban még nem létezett), illetve miért van a kornál jóval modernebb hátizsákja és hajstílusa. Persze az elmélet kritikusai szerint az említett dolgok inkább hibák a forgatókönyvben, mintsem tényleges bizonyítékok, és maga Cameron sem támogatta soha a Titanic-Terminator-összefüggést.

Egykor és most: ennyit változtak a Titanic sztárjai közel 30 év alatt

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