Ha az a bizonyos pélyi anyakönyvvezető nem véti el a betűket 1935. november 23-án, ma talán nem is így ismernénk. Szülei Mariannak szánták, a hivatalos papírokra viszont Mariánként került fel, húsz évvel később pedig Fábri Zoltán a Körhinta forgatásán végleg lenyeste a név végét, nehogy összekeverjék az akkor már ünnepelt Krencsey Marianne-nal. A vezetéknevét viszont hiába akarta megváltoztatni a rendező, abból Törőcsik Mari nem engedett.

Törőcsik Mari filmek sokaságában tette le a névjegyét (Fotó: archív)

Törőcsik Mari gyerekkora nem volt egy sétagalopp

A Heves vármegyei kislány, aki magát csak szürke kis verébnek tartotta, egészen más sorsot nézett ki magának nagyapja apró mozijában ábrándozva. Gyerekkorában a háborús repülőgépek elől még a földre vetette magát, amikor rálőttek, később mégis a fővárosi világot jelentő deszkák felé vette az irányt, miközben az ötvenes évek hatalma édesapját meghurcolta és kifosztotta. Mire másodéves főiskolás lett, már a cannes-i vörös szőnyegen tapsoltak neki, mégis majdnem belerokkant a hirtelen jött hírnévbe. A hatvanas években komolyan rettegett attól, hogy örökre ráég a naiv parasztlány skatulyája, és nem tud kitörni belőle.

Törőcsik Mari szerelmi élete kacskaringós volt, míg megtalálta az igazit (Fotó: archív)

Örökbefogadtak egy vietnami fiút

A magánélete sem hasonlított a korabeli képeslapok meséire. Első, csupán három hétig tartó, adminisztratív okokból kötött házassága után a főiskolán lobbant lángra a szerelem közte és Bodrogi Gyula között. Nyolc évig tartó házasságuk alatt az ország ünnepelt csillagaiként is gyakran küzdöttek filléres gondokkal, válásuk után mégis életre szóló, különleges szövetségben maradtak. Később Tordy Géza és Iglódi István oldalán is kereste a boldogságot, de az igazi révbe érést a filmrendező Maár Gyula jelentette számára. Közös lányuk, Teréz mellett a vietnámi háború borzalmai elől kimentve örökbe fogadtak egy kisfiút, Sont, akivel később a távolság ellenére is megmaradt a kapocs.

Törőcsik Mari gyermekeivel szoros kapcsolatot ápolt (Fotó: Bors)

Egyik napról a másikra tette le a cigarettát

A sors 2008 októberében tette próbára leginkább, amikor egy rutinvizsgálat közben leállt a szíve, és napokig csak gépek tartották életben a mélykómában. Az orvosok alig adtak neki esélyt, ő azonban elképesztő életerővel tért vissza, és még erős dohányzását is egyik napról a másikra letette. Amikor 2013 decemberében elveszítette férjét, valami végleg eltört benne, és egyre inkább velemi magányába húzódott vissza. Öt éve nincs már közöttünk, hamvait pedig pontosan ott, Pélynél engedték a Tiszába, ahol egykor a kis Marián először rácsodálkozott a világra.