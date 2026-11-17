Új fejezet kezdődött Tóth Gabi életében. Az énekesnő a Blikknek arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban sok mindent átértékelt, és most nagyobb hangsúlyt szeretne helyezni a családjára. Kislánya, Hannaróza szeptemberben kezdte az iskolát, ami a mindennapjait is új irányba terelte.

Tóth Gabi számára most minden eddiginél fontosabb lett a család és a nyugodtabb hétköznapok

Fotó: Máté Krisztián / MW

Hannaróza iskolakezdése mindent átírt

Tóth Gabi tudatosan szeretne lassítani, és több időt tölteni a lányával. Fontos számára, hogy ott legyen a hétköznapi pillanatokban, miközben megóvná Hannarózát a nyilvánosság árnyoldalaitól is.

Az elmúlt időszakban sok minden átértékelődött bennem, és úgy érzem, most egy olyan életszakaszba érkeztem, amikor szeretnék egy kicsit más ritmusban élni

– mondta a Blikknek.

„Szeretném, ha minél több olyan hétköznapi pillanatunk lenne, ami más családok életében is természetes. Hogy érte mehessek az iskolába, együtt tanuljunk, beszélgessünk, és egyszerűen csak megéljük ezeket az éveket.”

Az énekesnő szerint az is lényeges, hogy a körülötte zajló események ne hassanak a kislánya életére.

„Anyaként az is fontos számomra, hogy – amennyire lehet – megőrizzem számára a gyerekkor nyugalmát, és a körülöttem zajló nyilvános történések ne befolyásolják az ő mindennapjait.”

A változás azonban nem jelent visszavonulást. Tóth Gabi továbbra is számol a színpaddal és a televíziózással, ám szeretné megfontoltabban eldönteni, mire fordítja az idejét.

Ez nem azt jelenti, hogy hátat fordítok a médiának vagy a televíziózásnak, hiszen a színpad és a szakmám továbbra is az életem része. Most egyszerűen tudatosabban szeretném megválasztani, mire fordítom az időmet és az energiámat.

Új szerepben is kipróbálja magát Tóth Gabi

A háttérbe húzódás helyett egy másik területen is aktívabb lett. Tóth Gabi létrehozta az Őszinte Hang Mentorsulit, amelynek már a második helyszíne is megnyílt Szentendrén.

Nagyon bejött nekem ez a váltás, emberileg és szakmailag is úgy érzem, ez az én utam. Rengeteget kapok a tanítványaimtól, és jó érzés látni, hogy volt értelme annak a 21 évnek, amit a szakmában töltöttem.

A több mint két évtized alatt megszerzett tapasztalatát most mások fejlődésében kamatoztatja. A foglalkozásokon nem pusztán az éneklésre helyezi a hangsúlyt, hanem a színpadi jelenlétre, az önbizalomra és az önkifejezésre is.