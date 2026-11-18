Sváby András arra volt kíváncsi, van-e bármi, amit Tóth Vera hiányol az életéből. Az énekesnő bevallotta, hogy talán szokatlan választ ad, de jelenleg nem érzi úgy, hogy valami fontos hiányozna neki. Hozzátette, hogy modern gondolkodású nőnek tartja magát, és bár nem zárkózik el az anyaságtól, egyelőre nélküle is teljesnek érzi az életét.

Tóth Vera 2004-ben robbant be a köztudatba, amikor megnyerte a Megasztárt (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Vera őszinte vallomása

Sváby András Útközben elmeséled című műsorának vendége ezúttal Tóth Vera volt. A beszélgetés során az énekesnő őszintén mesélt arról, hiányzik-e az életéből az anyaság, és hogyan gondolkodik a gyermekvállalásról.

Bevallom őszintén, nagyon pironkodva mondom, hogy nem. Én egyébként kicsit modern gondolkodású nő vagyok, ami nem azt jelenti, hogy nem fér bele a gyermek vagy nem akarok gyermeket, mert ez nem igaz, de én elvagyok így.

A beszélgetés során az is szóba került, hogy egészségügyi szempontból képes-e teherbe esni.

Tóth Gabi testvére, Tóth Vera elárulta, hogy áll a gyerekvállaláshoz (Fotó: Nagy Lajos)

Lehet gyerekem. Csak ugye ebben a Covid is benne volt. Akkor volt egy bizonytalan időszak, amiben az ember inkább megpróbált túlélni. A legszebb éveim mentek el arra, hogy megmentsem az egzisztenciális oldalát az életemnek. Azt az oldalt, amivel be tudtam volna vállalni egy-két pulyát

– mondta viccesen, majd leszögezte: