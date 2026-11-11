„Úgy tolták, mint az állat” – Tóth Vera kiteregette a Megasztár legsúlyosabb kulisszatitkait Oláh Ibolyáról

Több, mint két évtizeddel a legendás tehetségkutató indulása után eddig sosem hallott kulisszatitkokról rántotta le a leplet Tóth Vera. Az énekesnő a Civilút Alapítvány YouTube-csatornáján futó Wolfáramlat című műsorban vallott őszintén a Megasztár első szériájának a pletykáiról, Oláh Ibolyához fűződő viszonyáról, valamint arról, hogyan csöppent bele a hazai zenei élet krémjének zárt világába.

Tóth Vera Oláh Ibolyáról meglepő dolgot árult el (Fotó: Origo)

Tóth Vera Megasztár győzelmének nem mindenki örült

Tóth Vera felidézte, hogy már a verseny alatt érezte: a produkció akkori vezetői – így például Csényi Kati producer – nagyon szerették volna, hogy Oláh Ibolya nyerje meg a versenyt. Bár sejtette, hogy nem ő az első számú kedvenc a trónért, mégsem keseredett el:

Éreztem azt, hogy nem vagyok annyira fontos. Onnantól kezdve az volt a lényeg, hogy őt úgy tolják, mint az állat, persze engem is toltak, engem is hívtak műsorokba, nem tudok panaszkodni senkire

– mesélte az énekesnő, hangsúlyozva, hogy a televíziós stáb ennek ellenére végig rendkívül támogató közeg volt számukra: „Én nem tudom elmondani, hogy a televízió tőlem elvett volna valamit. Inkább a dilettáns hülyék azok, akik ugye nagyon közel kerültek, a szervezők, a menedzserek... Na, azok voltak a hiénák, ahol az utána lévő életben résen kellett lenni.”

Rengeteg barátságot kötött a szakmában

Az igazi védőhálót a magyar könnyűzene igazi legendái jelentették számára. Rózsa István producernek köszönhetően Vera hamar csatlakozhatott az olyan ikonok világához, mint Charlie, Demjén Ferenc, Révész Sándor, Frenreisz Károly vagy Somló Tamás. „Ezek a legendák onnantól kezdve a lányukként kezeltek” – emlékezett vissza Vera, aki felidézett egy nevettető, mégis végtelenül közvetlen epizódot is, amikor Charlie születésnapjára érkezett:

Elmegyek a Mezzo étterembe a Charlie-nak a szülinapjára, és a Frenreisz meg a Léna azt mondja: na megjött a kis g.ci. Az én vagyok. És mondom mindenkinek, sziasztok, én vagyok!

Ez a fajta apáskodó, törődő légkör azóta is elkíséri. Horváth Attila, Balázs Fecó, László Attila vagy Halász Judit mindvégig vigyáztak rá a háttérből.