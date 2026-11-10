Meghalt Robert De Niro gyermekeinek édesanyja – a család jelentette be a szomorú hírt

Ki volt Toukie Smith?

Robert de Niro kapcsolata Toukie Smith-vel.

Milyen betegségben szenvedett a színésznő?

Hány éves korában halt meg Toukie Smith?

Meghalt Toukie Smith, Robert De Niro egykori szerelme, akivel a világhírű színésznek két közös gyermeke született. A modell és színésznő november 4-én, 74 éves korában hunyt el egy New York-i kórházban, miután hosszú ideig szklerózis multiplexszel küzdött. Halálhírét ikergyermekei, Airyn és Julian jelentették be – írja a Nine.com.

Meghalt Toukie Smith, Robert De Niro egykori párja (illusztráció) Fotó: Unsplash

A 31 éves testvérek a The Hollywood Reporternek eljuttatott közleményükben édesanyjuk kitartásáról és a divatvilágban betöltött szerepéről emlékeztek meg. Szerintük édesanyjuk munkássága a fekete származású modellek és divattervezők több generációja előtt nyitotta meg a lehetőségek útját.

Toukie Smith és Robert De Niro nyolc évig alkottak egy párt

A két híresség 1988 és 1996 között élt párkapcsolatban. Bár soha nem házasodtak össze, 1995-ben béranya segítségével megszülettek ikergyermekeik, Airyn és Julian.

Toukie Smith nemcsak Robert De Niro egykori párjaként volt ismert. A divatvilágban is komoly karriert futott be. Többek között a Chanel, a Versace és az Yves Saint Laurent divatházakkal dolgozott együtt.

Toukie Smith—Model, Actress and Robert De Niro's Ex—Dead at 74 https://t.co/yyFw0PLxU0 — E! News (@enews) November 9, 2026

Később színésznőként is sikereket ért el. Legismertebb szerepét az NBC 227 című vígjátéksorozatában játszotta, amelyben Eva Rawley karakterét alakította.

Lánya, Airyn az Instagramon egy gyermekkori fényképpel búcsúzott édesanyjától. A képhez csupán ennyit írt:

Mindig szeretni foglak, anya.

Model og skuespiller Doris 'Toukie' Smith er død https://t.co/WMG6ve428n — B.T. (@btdk) November 10, 2026

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