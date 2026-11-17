Jelentős változások jönnek a TV2 esti műsorrendjében, miután két népszerű reality is véget ér. A Kísértés még ezen a héten búcsúzik, az Ázsia Expressz aktuális évada pedig a következő héten zárul. A nézőknek azonban nem kell sokáig várniuk az újabb műsorokra, ugyanis visszatér az Újratervezés és a Kincsvadászok is – írja a Blikk.

Gelencsér Tímea is látható lesz a TV2 Újratervezésében (A képen a műsorvezető)

Fotó: MW Bulvár

TV2 műsora: visszatér az Újratervezés

November 23-án, hétfőn indul az Újratervezés új évada, amelyben ezúttal öt nehéz helyzetben élő család otthonát újítják fel. A munkálatokban Stohl András, Gelencsér Tímea és Szabó András Csuti mellett Lehoczky Léna lakberendező és egy profi kivitelezőcsapat is részt vesz. A családok a felújítás idejére különleges programokat kapnak, a megújult otthonokat pedig minden pénteken vehetik birtokba.

A Kincsvadászok is új évaddal jelentkezik a képernyőn

November 30-tól új részekkel jelentkezik a Kincsvadászok. A népszerű műsorban ismét különleges régiségek, családi ereklyék és műkincsek kerülnek a szakértők, majd a kereskedők elé, akik licitálhatnak az értékes darabokra.

Így alakul a TV2 esti műsorrendje:

November 23-tól: Ázsia Expressz 20 órakor, Újratervezés 21:35-kor.

November 30-tól: Kincsvadászok 20 órakor, Újratervezés 21:35-kor.

A két visszatérő produkció így egymást követő heteken foglalja el helyét a csatorna esti kínálatában.