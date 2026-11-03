A TV2 ismét győzelmet aratott az RTL felett

A televíziós piac legizgalmasabb időszaka mindig az őszi tévés főszezon, amikor a tévénézők rengeteg új saját gyártású műsor közül válogathatnak, így mindig nagy verseny zajlik a csatornák között a nézők figyelméért. A verseny ellenére októberben ismét nagy fölénnyel állhatott a TV2 a dobogó legfelső fokára. A nézők első számú választása az őszi szezon második hónapjában is a TV2 és a TV2 Csoport volt mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+), akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Ezzel a teljesítménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban az év első tíz hónapjából nyolcban a TV2 volt a legnézettebb csatorna főműsoridőben. Éves szinten pedig a TV2 már negyedik, a TV2 Csoport ötödik éve őrzi piacvezető pozícióját főműsoridőben.
Továbbra is kimagasló eredményeket hoznak az őszi főszezon nagysikerű saját gyártású műsorai
Október közepén minden, kísérletben résztvevő meghozta a végső döntést, és ezzel véget ért a csatorna közönségkedvenc párkereső reality-je, a Házasság első látásra idei évada. A műsor egy-egy epizódját a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan közel 300 ezren látták, és 23,3%-os lineáris nézői részesedést ért el, míg a teljes lakosság körében 707 ezer fő volt az átlag nézőszám 23,8%-os lineáris közönségarány mellett. A nagyszerű eredményeknek köszönhetően a Házasság első látásra mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt évadátlagban.
Október 9-én búcsúzott a Farm VIP idei évada, mely mindkét kiemelt korcsoportban szintén toronymagasan nyerte az idősávját szezonátlagban. A 6. évad egy-egy epizódjának átlagos nézőszáma 153 ezer fő volt, amihez 15,9%-os lineáris közönségarány párosult a fő kereskedelmi korcsoportban, valamint 398 ezer fős átlag nézőszám 18,7%-os lineáris nézői részesedés mellett a teljes lakosság körében.
A hétköznap esti sávokban októbertől ismét távoli tájakra kalauzolnak a TV2 műsorai. Az Ázsia Expressz legújabb évada a bolívia magaslatokba repítette a nézőket, míg késő este már ázsiai tájakon kalandozhattak a Kísértés segítségével. Mindkét reality kiemelkedő eredményekkel rajtolt, és jelentős fölénnyel nyerte az idősávját októberben. Az Ázsia Expressz október végéig adásba került epizódjait átlagosan 271 ezren kísérték figyelemmel a fő kereskedelmi korcsoportban, és 654 ezren a teljes lakosság körében, melyhez 21,7% valamint 22,5% lineáris nézői részesedés párosult ugyanebben a sorrendben. A Kísértés szintén elsöprő győzelmet aratott mindkét kiemelt korcsoportban, és különösen népszerű a 18-29 éves nők körében, ahol kiemelkedően magas 35,7%-os lineáris közönségaránnyal futott októberi átlagban.
A hétvégi showműsorok közül a Sztárban Sztár legújabb évada októberben is idősávja legnézettebb műsora lett mindkét kiemelt korcsoportban. A zenés show átlagosan 317 ezres nézőszámmal, valamint 24,5%-os lineáris nézői részesedéssel futott októberben a fő kereskedelmi korcsoportban. A teljes lakosság körében hasonlóan kiemelkedő eredmény született, az átlagos nézőszám 743 ezer fő volt, melyhez 26,2%-os lineáris közönségarány társult.
A TV2 másik nagyszabású hétvégi showműsora, a Megasztár októberben szintén nyerte az idősávját a teljes lakosság körében, átlagosan 584 ezres nézőszámmal futott, melyhez 20,0%-os lineáris nézői részesedés társult.
A TV2 hétköznap esti infotainment műsora, az Aktív is kiváló hónapot zárt októberben, és mindkét kiemelt korcsoportban nyerte az idősávját. A fő kereskedelmi korcsoportban októberben 195 ezer volt a műsor átlag nézőszáma és 19,1%-os a lineáris nézői részesedése, míg a teljes lakosság körében 568 ezres nézőszám mellé 21,1%-os lineáris közönségarány tartozott.
A TV2 nyerte a főszezon első két hónapját
A sikeres őszkezdésnek köszönhetően magabiztosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2, mind csatorna, mind csoportszinten, mindkét kiemelt korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben is. A népszerű saját gyártású műsoroknak köszönhetően az őszi főszezon második hónapjában, októberben is fölényes győzelmet aratott a főcsatorna és a teljes TV2-es csatornaportfólió is.
Éves szinten eddig tíz hónapból nyolcat a TV2 nyert
Az októberi eredményeknek köszönhetően az idei év eddig eltelt tíz hónapjából nyolcban a TV2 volt a legnézettebb csatorna főműsoridőben, a fő kereskedelmi korcsoportban. Így éves átlagban a TV2 főműsoridős lineáris nézői részesedése már 12%-kal, a TV2 Csoporté pedig 17%-kal haladja meg a fő konkurens eredményét a 18-59 évesek korcsoportjában. Éves átlagokat vizsgálva a TV2 negyedik, a TV2 Csoport pedig már ötödik éve piacvezető főműsoridőben.
„Különösen értékes számunkra, hogy az év egyik legélesebb versenyhelyzetében, az őszi televíziós főszezonban is a nézők a TV2-t és a TV2 Csoport csatornáit választották a legnagyobb arányban. Az októberi eredmények azt igazolják, hogy a közönség továbbra is nyitott az erős hazai tartalmakra, legyen szó nagyszabású showműsorokról, realitykről vagy infotainment produkciókról. Büszkék vagyunk arra, hogy a TV2 az idei tíz hónapból nyolcat megnyert a fő kereskedelmi korcsoportban, miközben csatornacsoportunk immár ötödik éve piacvezető főműsoridőben. Ez nemcsak a képernyőn látható sztároknak, hanem több száz kollégánk mindennapi munkájának és a nézők töretlen bizalmának is köszönhető. Az idei eredmények világosan mutatják, hogy a TV2 nemcsak egy-egy műsorral, hanem teljes portfóliójával képes tartósan és meghatározó fölénnyel megszólítani a magyar nézőket” – nyilatkozta az eredmények kapcsán Fischer Gábor, a TV2 Csoport vezérigazgató-helyettese.