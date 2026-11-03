A TV2 ismét győzelmet aratott az RTL felett

A televíziós piac legizgalmasabb időszaka mindig az őszi tévés főszezon, amikor a tévénézők rengeteg új saját gyártású műsor közül válogathatnak, így mindig nagy verseny zajlik a csatornák között a nézők figyelméért. A verseny ellenére októberben ismét nagy fölénnyel állhatott a TV2 a dobogó legfelső fokára. A nézők első számú választása az őszi szezon második hónapjában is a TV2 és a TV2 Csoport volt mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+), akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Ezzel a teljesítménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban az év első tíz hónapjából nyolcban a TV2 volt a legnézettebb csatorna főműsoridőben. Éves szinten pedig a TV2 már negyedik, a TV2 Csoport ötödik éve őrzi piacvezető pozícióját főműsoridőben.

A TV2 egyelőre vezeti az őszi nézettségi versenyt (Fotó: TV2)

Továbbra is kimagasló eredményeket hoznak az őszi főszezon nagysikerű saját gyártású műsorai

Október közepén minden, kísérletben résztvevő meghozta a végső döntést, és ezzel véget ért a csatorna közönségkedvenc párkereső reality-je, a Házasság első látásra idei évada. A műsor egy-egy epizódját a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan közel 300 ezren látták, és 23,3%-os lineáris nézői részesedést ért el, míg a teljes lakosság körében 707 ezer fő volt az átlag nézőszám 23,8%-os lineáris közönségarány mellett. A nagyszerű eredményeknek köszönhetően a Házasság első látásra mindkét kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt évadátlagban.

Október 9-én búcsúzott a Farm VIP idei évada, mely mindkét kiemelt korcsoportban szintén toronymagasan nyerte az idősávját szezonátlagban. A 6. évad egy-egy epizódjának átlagos nézőszáma 153 ezer fő volt, amihez 15,9%-os lineáris közönségarány párosult a fő kereskedelmi korcsoportban, valamint 398 ezer fős átlag nézőszám 18,7%-os lineáris nézői részesedés mellett a teljes lakosság körében.

A hétköznap esti sávokban októbertől ismét távoli tájakra kalauzolnak a TV2 műsorai. Az Ázsia Expressz legújabb évada a bolívia magaslatokba repítette a nézőket, míg késő este már ázsiai tájakon kalandozhattak a Kísértés segítségével. Mindkét reality kiemelkedő eredményekkel rajtolt, és jelentős fölénnyel nyerte az idősávját októberben. Az Ázsia Expressz október végéig adásba került epizódjait átlagosan 271 ezren kísérték figyelemmel a fő kereskedelmi korcsoportban, és 654 ezren a teljes lakosság körében, melyhez 21,7% valamint 22,5% lineáris nézői részesedés párosult ugyanebben a sorrendben. A Kísértés szintén elsöprő győzelmet aratott mindkét kiemelt korcsoportban, és különösen népszerű a 18-29 éves nők körében, ahol kiemelkedően magas 35,7%-os lineáris közönségaránnyal futott októberi átlagban.