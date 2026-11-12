„Beleszédültünk egy rettenetes, pusztító szerelembe” – titokban Cserhalmi György párja volt Udvaros Dorottya

A Nyáry Krisztián által jegyzet életrajzi könyvből, a Vetkőzésből derültek ki meglepő részletek Udvaros Dorottya magánéletéből. Az egyik ilyen az a titkos viszony, amely kollégájához, Cserhalmi Györgyhöz fűzte: a két színész közt barátságot követően bontakozott ki viharos szerelem, mialatt a Meddőhányó című regény 1987-es filmes adaptációját forgatták Besztercebányán, és ami ezután hosszú éveken át kitartott.
Barátságból lett szerelem Udvaros Dorottya és Cserhalmi György között
Legjobb haverokként érkeztünk meg a forgatásra. Két hét múlva pedig úgy indultunk vissza Magyarországra, hogy többé nem akarunk mással lenni, kizárólag egymással. Beleszédültünk egy rettenetes, pusztító szerelembe. Végig tudtuk, hogy végzetesen súlyos hibát követünk el. De nem tehettünk semmit ellene. (...) A semmiből ütött be, mint egy atomvillanás, az a mindent elsöprő lelki és testi vonzalom, aminek nem lehetett ellenállni
– emlékezett vissza a színésznő, aki ekkor már nem volt ugyan együtt a férjével, mégis mindent bevallott neki, majd azt is bejelentette, hogy elköltözik.
Hiába nem voltunk már együtt, ez mégis nehéz helyzet volt. Bejelentettem, hogy mivel én hoztam meg a végső döntést, én fogok elköltözni albérletbe az addigra otthonossá tett közös lakásunkból, Máté pedig felváltva lakik majd kettőnknél. Arról fogalmam sem volt, hogy Gyurka ezalatt mit mond otthon. Az ő kapcsolatuk a feleségével, Erzsivel szinte gyerekszerelemként indult, elképesztően erős kötelékek fűzték őket össze. Ma már tudom, hogy ezt nemcsak nem lett volna szabad, de nem is volt lehetséges megbontani
– tette hozzá Udvaros Dorottya.
A szerelmi viszony hosszú évekig elhúzódott: ez idő alatt voltak boldog időszakok, amikor még a közös család alapítása is felmerült a két színész közt, majd jöttek a hatalmas szakítások és még nagyobb kibékülések.
Gyurkával hol közös gyereket akartunk, hol pedig örökre összevesztünk, és a színházban nem is szóltunk egymáshoz – annak megfelelően, hogy ő éppen velem képzelte-e el az életét, vagy a feleségével, vagy egyikünkkel sem
– idézte fel a történteket a színésznő.
A kapcsolatot egyébként igyekeztek titokban tartani, ám végül Cserhalmi édesanyja leleplezte a nyilvánosság előtt. Innentől kezdve mindenki kíváncsi volt rá, hogy a színész elvált-e a feleségétől, erre azonban nem került sor. A szerelmi viszony végérvényesen lezárult, ami nagyon megviselte Udvaros Dorottyát, ugyanakkor meg is könnyebbült tőle.
Nem volt a mi kapcsolatunknak ünnepélyes lezárása, könnyes búcsú sem, csak olyasmi, mint ami előtte százszor is megtörtént: elkeseredett és dühös szakítás. Nekünk ez soha nem ment kultúrember módjára, csak drámával. Amikor rájöttem, hogy most nem fogunk kibékülni, szomorú voltam, de meg is könnyebbültem. Azt gondoltam, nem lehet ennyi emberrel szórakozni: hol hazamenni, költözni, hol megint elköltözni. Túl sokat szenvedtünk mi is és Erzsi, Gyurka felesége és a lánya, és az én fiam…
– szemlézte a könyvet a Blikk.
A lap felkereste Cserhalmi Györgyöt, aki bár nem kívánt nyilatkozni, saját életrajzi kötetében – Csáki Judit 2024-es, Cserhalmi – Nem lehet mindennap meghalni kötetében –, ő is megemlékezett a régi szerelemről.
Az idén újabb rangos elismeréssel gazdagodott a Kossuth-díjas színész pályafutása. Cserhalmi György augusztus 20-án vehette át a Magyar Érdemrend nagykeresztjét.