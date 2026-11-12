„Beleszédültünk egy rettenetes, pusztító szerelembe” – titokban Cserhalmi György párja volt Udvaros Dorottya

A Nyáry Krisztián által jegyzet életrajzi könyvből, a Vetkőzésből derültek ki meglepő részletek Udvaros Dorottya magánéletéből. Az egyik ilyen az a titkos viszony, amely kollégájához, Cserhalmi Györgyhöz fűzte: a két színész közt barátságot követően bontakozott ki viharos szerelem, mialatt a Meddőhányó című regény 1987-es filmes adaptációját forgatták Besztercebányán, és ami ezután hosszú éveken át kitartott.

Barátságból lett szerelem Udvaros Dorottya és Cserhalmi György között / Fotó: Origo

Barátságból lett szerelem Udvaros Dorottya és Cserhalmi György között

Legjobb haverokként érkeztünk meg a forgatásra. Két hét múlva pedig úgy indultunk vissza Magyarországra, hogy többé nem akarunk mással lenni, kizárólag egymással. Beleszédültünk egy rettenetes, pusztító szerelembe. Végig tudtuk, hogy végzetesen súlyos hibát követünk el. De nem tehettünk semmit ellene. (...) A semmiből ütött be, mint egy atomvillanás, az a mindent elsöprő lelki és testi vonzalom, aminek nem lehetett ellenállni

– emlékezett vissza a színésznő, aki ekkor már nem volt ugyan együtt a férjével, mégis mindent bevallott neki, majd azt is bejelentette, hogy elköltözik.

Hiába nem voltunk már együtt, ez mégis nehéz helyzet volt. Bejelentettem, hogy mivel én hoztam meg a végső döntést, én fogok elköltözni albérletbe az addigra otthonossá tett közös lakásunkból, Máté pedig felváltva lakik majd kettőnknél. Arról fogalmam sem volt, hogy Gyurka ezalatt mit mond otthon. Az ő kapcsolatuk a feleségével, Erzsivel szinte gyerekszerelemként indult, elképesztően erős kötelékek fűzték őket össze. Ma már tudom, hogy ezt nemcsak nem lett volna szabad, de nem is volt lehetséges megbontani

– tette hozzá Udvaros Dorottya.

A szerelmi viszony hosszú évekig elhúzódott: ez idő alatt voltak boldog időszakok, amikor még a közös család alapítása is felmerült a két színész közt, majd jöttek a hatalmas szakítások és még nagyobb kibékülések.

Gyurkával hol közös gyereket akartunk, hol pedig örökre összevesztünk, és a színházban nem is szóltunk egymáshoz – annak megfelelően, hogy ő éppen velem képzelte-e el az életét, vagy a feleségével, vagy egyikünkkel sem

– idézte fel a történteket a színésznő.