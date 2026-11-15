Megrázó vallomás: Udvaros Dorottya kis híján véget vetett az életének egy szerelmi háromszög miatt

Megrázó részleteket idézett fel élete egyik legfájdalmasabb időszakából Udvaros Dorottya. A 72 éves színésznő Nyáry Krisztián Vetkőzés – Udvaros Dorottya élete című könyvében vallott arról, hogyan alakult ki közte és Szurdi Miklós között egy mindent felülíró szerelem az 1980-as évek elején. A rendező akkor Gór Nagy Mária férje volt, két kisgyermekkel – olvasható a Blikk oldalán.

Udvaros Dorottya a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

Fotó: Markovics Gábor / MW

A kapcsolat éveken keresztül a remény és a csalódás között őrlődött, Udvaros Dorottya pedig végül annyira kétségbeesett, hogy altatókat vett be. Kórházban tért magához.

A próbán szeretett egymásba Udvaros Dorottya és Szurdi Miklós

A történet a Csere című darab próbáin kezdődött. Udvaros Dorottya visszaemlékezése szerint Szurdi Miklós hamarosan másképp kezdett viszonyulni hozzá, mint a többi kollégájához.

„Egy idő után azt éreztem, hogy Miki a próbán rám másként néz vissza, mint a többiekre, és ha elvileg mindenkihez szól is, valójában hozzám beszél. Ő pedig azt érezte meg, hogy én ezt érzem” – idézte fel a színésznő.

Nem sokáig maradtak kétségek között.

Egy hét után le sem tudtuk volna tagadni, hogy fülig szerelmesek vagyunk egymásba. Innentől mindenestül felborult a magánéletem

– vallotta.

A helyzet azonban korántsem volt egyszerű. Szurdi Miklós ekkor már házasságban élt Gór Nagy Máriával, akivel két gyermekük volt. Miközben Udvaros Dorottyával egyre szorosabbá vált a kapcsolata, a családját sem akarta elveszíteni.

„Elég klasszikus helyzet, aminek egyetlen normális megoldása lehet: a férfi eldönti, hogy kit választ” – fogalmazott Udvaros.

Szurdi egyszer a családját, máskor Udvaros Dorottyát választotta

Az 1980-as tavaszt Szurdi és Udvaros titkos kapcsolatban töltötték: a szolnoki színészházban és félreeső helyeken találkoztak, miközben úgy tervezték, hogy a férfi hazatér, és kezdeményezi a válást.

Szurdi Miklós egy 2019-es fotón. A rendező 2024 februárjában, 73 éves korában hunyt el.

Fotó: MW

Ez azonban nem történt meg.

Mari is megtudta, mi a helyzet, és mindenki jobbra-balra halt bele ebbe az egészbe. Szezon végén Miki megvilágosodott, és bejelentette nekem, hogy ez nem fog menni, vissza kell mennie a családhoz

– emlékezett vissza.