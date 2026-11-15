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udvaros dorottya

Megrázó vallomás: Udvaros Dorottya kis híján véget vetett az életének egy szerelmi háromszög miatt

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Évekig őrlődött egy fájdalmas szerelmi háromszögben Udvaros Dorottya, amelyből sokáig nem látott kiutat. A színésznő most kendőzetlenül beszélt arról, hogyan jutott el odáig, hogy nagy mennyiségű altatót vett be.
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udvaros dorottyakapcsolatszurdi miklós

Megrázó részleteket idézett fel élete egyik legfájdalmasabb időszakából Udvaros Dorottya. A 72 éves színésznő Nyáry Krisztián Vetkőzés – Udvaros Dorottya élete című könyvében vallott arról, hogyan alakult ki közte és Szurdi Miklós között egy mindent felülíró szerelem az 1980-as évek elején. A rendező akkor Gór Nagy Mária férje volt, két kisgyermekkel – olvasható a Blikk oldalán

Udvaros Dorottya
Udvaros Dorottya a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja
Fotó: Markovics Gábor / MW

A kapcsolat éveken keresztül a remény és a csalódás között őrlődött, Udvaros Dorottya pedig végül annyira kétségbeesett, hogy altatókat vett be. Kórházban tért magához.

A próbán szeretett egymásba Udvaros Dorottya és Szurdi Miklós

A történet a Csere című darab próbáin kezdődött. Udvaros Dorottya visszaemlékezése szerint Szurdi Miklós hamarosan másképp kezdett viszonyulni hozzá, mint a többi kollégájához.

Egy idő után azt éreztem, hogy Miki a próbán rám másként néz vissza, mint a többiekre, és ha elvileg mindenkihez szól is, valójában hozzám beszél. Ő pedig azt érezte meg, hogy én ezt érzem” – idézte fel a színésznő.

Nem sokáig maradtak kétségek között. 

Egy hét után le sem tudtuk volna tagadni, hogy fülig szerelmesek vagyunk egymásba. Innentől mindenestül felborult a magánéletem

 – vallotta.

A helyzet azonban korántsem volt egyszerű. Szurdi Miklós ekkor már házasságban élt Gór Nagy Máriával, akivel két gyermekük volt. Miközben Udvaros Dorottyával egyre szorosabbá vált a kapcsolata, a családját sem akarta elveszíteni.

„Elég klasszikus helyzet, aminek egyetlen normális megoldása lehet: a férfi eldönti, hogy kit választ” – fogalmazott Udvaros.

Szurdi egyszer a családját, máskor Udvaros Dorottyát választotta

Az 1980-as tavaszt Szurdi és Udvaros titkos kapcsolatban töltötték: a szolnoki színészházban és félreeső helyeken találkoztak, miközben úgy tervezték, hogy a férfi hazatér, és kezdeményezi a válást.

Szurdi Miklós egy 2019-es fotón. A rendező 2024 februárjában, 73 éves korában hunyt el. 
Fotó: MW

Ez azonban nem történt meg.

Mari is megtudta, mi a helyzet, és mindenki jobbra-balra halt bele ebbe az egészbe. Szezon végén Miki megvilágosodott, és bejelentette nekem, hogy ez nem fog menni, vissza kell mennie a családhoz

– emlékezett vissza.

Udvaros elfogadta a döntést, bár saját bevallása szerint „majdnem beleroppant”. A történet azonban újraindult: amikor ősszel ismét Szolnokon dolgoztak, Szurdi ismét azt mondta neki, hogy őt szereti.

„Eltelt az újabb szezon is, de valahogy otthon nem lépett semmit” – mondta a színésznő.

A háromszögben így hosszú időn át nem született végleges döntés. 

A helyzetet tovább nehezítette, hogy Szurdi egy televíziós filmet is rendezett, amelyben mindkét nőt szerepeltette.

Udvaros ezt később rendkívül rossz ötletnek tartotta.

Mi meg, hülyék, belementünk ebbe a teljesen beteg családegyesítési programba. Pokoli volt

 – fogalmazott.

„Olyan volt minden nap, mintha egy vödör trágyát magunkra szórtunk volna. Mari is majdnem belepusztult, én is.”

„Nem tudok máshogy kiszállni” – altatókat vett be

A több éven át tartó érzelmi bizonytalanság végül teljesen felőrölte Udvaros Dorottyát. Úgy érezte, hiába várja, hogy valami megváltozzon, a helyzet ugyanott marad.

„Magamat okoltam, hogy három éve ebben vagyok, és csak most jöttem rá, hogy soha semmi nem fog változni” – idézte fel.

A színésznő ekkor úgy érezte, nem lát kiutat.

Egyszer csak úgy éreztem, hogy ebből a buliból nem tudok máshogy kiszállni, csak ha egy önmegsemmisítő programot választok. Nem tudom, mi volt az erősebb érzés: az, hogy meg akarok halni, vagy hogy végre aludni akarok.

Udvaros Dorottya összegyűjtött egy nagy adag altatót, majd a nagymamájához ment Zuglóba. A hálószobában bevette a gyógyszereket, és elaludt.

„Arra ébredtem, hogy kórházban vagyok, és fölöttem ott állnak a szüleim kétségbeesett arccal. Utóbb mesélték, hogy valahogy megpróbáltam fölkelni, és kimenni, de csak elestem, felkeltem, megint elgurultam. Szóval nyilvánvaló volt, hogy nem vagyok magamnál, és rosszabbra is fordulhat a dolog. Nem volt még telefon sem, ezért a nagyika Zuglóból rohant, és valahogy értesítette anyuékat, akik kihívták a mentőt” – Íígy zárta le megrázó visszaemlékezését Udvaros Dorottya, aki a történtek után végleg lezárta kapcsolatát a rendezővel.

Szurdi Miklós 2024 februárjában, 73 éves korában hunyt el. Udvaros Dorottya most, több mint négy évtizeddel a történtek után beszélt ilyen részletességgel a kapcsolatukról Nyáry Krisztián életrajzi kötetében.

A könyv Udvaros Dorottya magánéletének egy másik különös fejezetét is felidézi. A színésznő és kollégája, Cserhalmi György között egy hosszú barátság után alakult ki viharos szerelem, amely éveken át tartott.

 

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