Ügynökakták: Havas Henrik biztos benne, hogy az osztálytársa ezért jelentett róla

Havas Henrik az ügynökaktákról beszélt

„Az ötödik kerületi KISZ-bizottságba hívtak meg előadást tartani, mint hírszerkesztő, aki elég sok érdekességet tud mondani. Amikor vége lett, ott maradt pár ember. Köztük a bizottság titkára, egy srác aki a Munkásőrség szóvivője volt és egy atomerőmű üzemeltetési mérnök. Sokan voltak, akik ez utóbbit látták volna szívesen a KISZ-bizottság élén.”

Nagyon jól elbeszélgettünk és valamelyikünk kitalálta, hogy találkozzunk havonta, legalább egyszer, hogy egy közös vacsora közben megbeszéljük a politika eseményeit

– kezdte Havas Henrik, aki végül maga szervezte be a baráti körbe azt az embert, aki végül a kakukktojásnak bizonyult.

Havas Henrik pontosan tudja, ki jelentett róla (Fotó: YouTube)

„Valaki jelentést tett arról, hogy a Havas, meg a mérnök, meg a másik államellenes összeesküvésben van benne”

A Tanár úr ha nem is óvatlan volt, a szitán még nem látott át olyan részletességgel, mint ma... „Egyszer ettünk nálunk, egyszer a mérnök srácnál… Majd mondtam, hogy van nekem egy ismerősöm, aki az újságíró iskolában az osztálytársam volt, a kormánylapnak dolgozik, és szeretném meghívni a következő találkozóra. Meg is hívtam… Majd aztán felszóltak nekem a rádió portájáról, hogy keres valaki.”

Mondtam, hogy nem érek rá, mert dolgozom, de a portás átadta a telefont a mérnök srácnak, aki közölte velem, hogy élet és halál kérdése a dolog, és hívott, hogy menjek le mert beszélnünk kell

– idézte fel Havas, majd rátért a csattanóra. „A srác valami állambiztonsági, titkosszolgálati vonalon keresztül kapott értesítést arról, hogy államellenes összeesküvésbe keveredett, és gyorsan szálljon ki, mielőtt nagy problémája lenne. Ez nem volt tréfa dolog. Úgyhogy gyorsan le is monda a következő találkozót. Milyen érdekes! Pont akkor riasztották a srácot, amikor én beajánlottam új emberként az újságíró osztálytársamat. Hirtelen valaki jelentést tett arról, hogy a Havas, meg a mérnök, meg a másik államellenes összeesküvésben van benne” – mesélte Havas Henrik, aki végül szerencsésen elkerülte a hatóságok vegzálását.