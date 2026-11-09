A valóságshow-k titka: ezért élvezzük mások botrányait

Miért ülünk le újra és újra mások konfliktusait, szakításait és botrányait követni? Egy terapeuta szerint ennek sokszor prózaibb oka van, mint gondolnánk: a saját gondjainkról szeretnénk megfeledkezni – olvasható a Vice oldalán.

Jelenet A Kísértés című valóságshow-ból

Fotó: TV2

A PBS szerint a felnőttek mintegy 80 százaléka követ valamilyen realityt, valóságshow-t. A műfaj népszerűsége mögött pedig nemcsak a szórakozás és a kíváncsiság állhat.

A valóságshow segít elterelni a figyelmet?

Amanda Carnesecchi terapeuta szerint a valóságshow-k egyik fő vonzereje, hogy kiszakítanak a saját életünkből.

Miközben mások problémáit figyeljük, egy időre háttérbe szorulhatnak a saját nehézségeink.

Ráadásul hajlamosak vagyunk a saját életünkhöz mérni a látottakat. Egy-egy különösen kaotikus történet után megkönnyebbülten gondolhatjuk, hogy „legalább nálam nincs ekkora baj”, máskor viszont éppen arra jutunk: „nekem sokkal rosszabb”.

A valóságshow-k milliókat ültetnek a képernyők elé, és ennek a pszichológia szerint komoly oka van.

Fotó: pexels

A szakember szerint ez egyfajta pszichés védekezés is lehet: átmenetileg másokra helyezzük a figyelmünket, így kevésbé kell szembenéznünk a saját feszültségeinkkel, problémáinkkal.

Nem mindegy, mi kerül a képernyőre

Önmagában egy reality nem feltétlenül okoz bajt. Egy könnyed műsor egy hosszú nap után kellemes kikapcsolódást nyújthat, különösen akkor, ha nem állandó konfliktusokra épül.

Más a helyzet a folyamatos veszekedéseket, bántó beszédet vagy szélsőséges viselkedést bemutató produkciókkal. Ha valaki rendszeresen ilyen tartalmakat fogyaszt, idővel természetesnek tűnhetnek számára azok a minták, amelyeket lát.

Az is előfordulhat, hogy a saját életét kezdi a képernyőn megjelenő, gyakran erősen torzított képhez mérni.

Amikor már kötődni kezdünk a szereplőkhöz

A műfaj egyik érdekes pszichológiai hatása a paraszociális kapcsolat. Ilyenkor a néző egyoldalú kötődést alakít ki egy szereplővel, és úgy érzi, mintha személyesen ismerné.

Pedig a közönség csupán azt a részét látja az illető személyiségének, amelyet a műsor megmutat. Ráadásul gyakran éppen a konfliktusos, kínos vagy szélsőséges pillanatok kerülnek a képernyőre.

Carnesecchi szerint ez önmagában még nem feltétlenül probléma, akkor válhat egészségtelenné, ha valaki túlságosan beleéli magát a szereplők életébe, és szinte megszállottan kezd foglalkozni velük.