Ismét súlyos betegséggel küzd Viczián Ottó. A Blikk információi szerint a színművész egyszer már sikeresen legyőzte a betegséget, az azonban kiújult. A Magyar Színház most kolléganőjével, Dániel Valival együtt szeretné támogatni a gyógyulását, ezért jótékonysági estet szervez a két művész javára.

Ismert művészek fogtak össze Viczián Ottó és Dániel Vali gyógyulásáért (ilusztráció) Fotó: Pexel/ Abner Velázquez

Ismert művészek fogtak össze Viczián Ottó és Dániel Vali gyógyulásáért

Viczián Ottó nemcsak a színházkedvelők számára lehet ismerős, hanem a filmrajongóknak is.

Szinkronszínészként többek között Johnny Deppnek, Adrien Brodynak, Brendan Frasernek és Vincent Casselnek kölcsönözte a hangját.

A színész betegségének pontos természetéről nem közöltek részleteket. Kolléganője, Dániel Vali szintén komoly egészségi problémákkal küzd. A Magyar Színház november 28-án Ezért vannak a jó barátok címmel rendez jótékonysági gálát. A szervezők élő zenével, színházi történetekkel, jótékonysági aukcióval, közös vacsorával és koncerttel várják az érdeklődőket.

Az est teljes bevételét Viczián Ottó és Dániel Vali gyógyulásának támogatására fordítják.

A kezdeményezéshez számos kolléga és pályatárs csatlakozott. A gálán többek között Kubik Anna, Mészáros Árpád Zsolt, Lőrincz Nikol, Soltész Bözse és Varga Fekete Kinga is közreműködik. A rendezvényre a közönséget és a segíteni vágyó rajongókat is várják, így a két színészt nemcsak pályatársaik, hanem a nézők is támogathatják.