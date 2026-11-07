Szigorú szabályt szegett meg Vilmos herceg és fia

Vilmos herceg és 13 éves fia, György herceg menetrend szerinti repülőjárattal utazott Barcelonába, hogy megtekintsék az FC Barcelona és az Aston Villa labdarúgó-mérkőzését. A közös utazással azonban egy régi, a brit trónöröklés biztonságát szolgáló királyi szabályt is megszegtek – számolt be róla a Focus.
Az apa és fia utazásáról az X közösségi oldalon jelent meg egy videó, amely állítólag a repülőgép fedélzetén mutatja őket. A brit királyi család tagjai ezúttal nem magánrepülőgépet, hanem hagyományos utasszállító járatot választottak.
A menetrend szerinti repülőjáratok használata ugyanakkor nem számít példa nélkülinek a királyi családban. Vilmos herceg 2014-ben New Yorkból Washingtonba utazott ilyen módon, hogy találkozzon Barack Obama akkori amerikai elnökkel. Katalin hercegné 2016-ban Rotterdam és London között repült a British Airways egyik járatával, 2022-ben pedig férjével együtt szintén menetrend szerinti repülőgéppel utazott az Egyesült Államokba.
Vilmos herceg és fia egy régi előírást hagyott figyelmen kívül
A közös utazás azért keltett figyelmet, mert a brit királyi család hagyományos biztonsági előírásai szerint a trónöröklési sorrendben közvetlenül egymást követő személyek lehetőség szerint nem utazhatnak ugyanazon a repülőgépen. A szabály célja, hogy egy esetleges légi szerencsétlenség ne veszélyeztesse a trónutódlás folytonosságát.
Graham Laurie, a királyi család egykori pilótája 2023-ban az A Right Royal Podcast című műsorban beszélt arról, hogy Vilmos herceg tizenkettedik születésnapját követően már nem repülhetett együtt édesapjával, a jelenlegi III. Károly királlyal. A korábbi közös utazásokhoz is külön engedélyre volt szükség.
Vilmos herceg jelenleg a második, György herceg pedig a harmadik helyen áll a brit trónöröklési sorrendben.
Futballmérkőzésre utazott Vilmos herceg és György herceg
A barcelonai látogatás célja az FC Barcelona és az Aston Villa Bajnokok Ligája-mérkőzésének megtekintése volt. Apa és fia egyaránt az angol Aston Villa szurkolója. A találkozó előtt Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke fogadta a brit királyi család két tagját, és mindkettőjüknek egy-egy mezt ajándékozott. Vilmos és György ezt követően egy VIP-páholyból követte a mérkőzést. A találkozó azonban csalódással zárult számukra, mivel az Aston Villa 3–0-s vereséget szenvedett.