Vilmos herceg olyan részleteket árult el a magánéletéről, amelyekről ritkán beszél

Ritkán hallott részleteket árul el magánéletéről Vilmos herceg, aki ezúttal nemcsak címlapszereplőként, hanem vendégszerkesztőként is közreműködik egy brit magazin elkészítésében. A trónörökös hat hónapon át dolgozott a vidéki életet bemutató Country Life különleges lapszámán, amely november 11-én jelenik meg – számolt be a The Independent.

Vilmos herceg a Country Life vendégszerkesztője volt Fotó: AARON CHOWN / POOL

A mintegy 300 oldalas kiadványban a herceg hivatalos feladatai mellett személyes szokásairól és érdeklődési köréről is mesél.

Vilmos herceg a magánéletéről is elárul néhány titkot

A különleges lapszám egyik érdekessége, hogy Vilmos herceg a hétköznapi kikapcsolódási szokásairól is beszél. Kiderül például, hogy időnként szívesen betér egy pubba, ahol jéggel felszolgált almabort iszik.

A herceg a magazin címlapján is szerepel majd. Októberben Windsorban találkozott Mark Hedges főszerkesztővel és Paula Minchin vezető szerkesztővel, hogy közösen átnézzék a készülő lapszám szövegeit, tördelését és látványterveit.

A Kensington-palota közleménye szerint a trónörökös régóta elkötelezett a vidéki élet és a természet megőrzése mellett. Vendégszerkesztőként azokat az embereket, helyszíneket és kezdeményezéseket szeretné bemutatni, amelyek hozzájárulnak a brit vidék jövőjének biztosításához.

Vilmos 2022-ben, apja trónra lépésekor örökölte meg a Cornwalli Hercegség birtokait, amelyek 19 megyében összesen mintegy 128 ezer acre, vagyis körülbelül 52 ezer hektár területet foglalnak magukban. Emellett Norfolkban, az Anmer Hall nevű vidéki rezidencián is szokott időt tölteni.

Nem ő az első a királyi családban

Vilmos herceg családi hagyományt folytat a vendégszerkesztői feladattal. Édesapja, III. Károly király korábban kétszer, 2013-ban és 2018-ban is szerkesztett különleges lapszámot a Country Life számára.

Kamilla királyné 2022-ben, 75. születésnapja alkalmából vállalta el a feladatot. Az általa szerkesztett kiadvány a magazin történetének legnagyobb példányszámban eladott lapszáma lett. A címlapfotót Katalin hercegné készítette róla.

Anna hercegnő szintén kipróbálta magát vendégszerkesztőként, mégpedig 2020-ban, a 70. születésnapja alkalmából.