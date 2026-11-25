Vádat emeltek két férfi ellen, akik a gyanú szerint lopási szándékkal hatoltak be Vilmos herceg és Katalin hercegné Norfolk megyében található vidéki otthonába – számolt be róla a BBC.

Vilmos herceg és Katalin hercegné az Earthshot-díj átadóján Mumbaiban, 2026. november 17-én

Fotó: PUNIT PARANJPE / AFP

A rendőrséget hétfőn, helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt riasztották a sandringhami birtokon található Anmer Hallhoz, miután gyanús tevékenységről érkezett bejelentés.

Nagyszabású rendőri akció indult Vilmos herceg vidéki otthonánál

A rendőrök kutyák, drónok és egy helikopter segítségével vizsgálták át a területet, majd a birtokon elfogtak két férfit.

A 34 éves Mirgen Doku és a 32 éves Arilen Ndoci ellen lopási szándékkal történő behatolás, valamint védett területre való jogosulatlan belépés miatt emeltek vádat. A két férfit őrizetben tartották, és várhatóan szerdán állnak a norwichi bíróság elé.

A rendőrség tájékoztatása szerint az incidens idején senki sem tartózkodott az ingatlanban. A Kensington-palota közölte, hogy biztonsági kérdésekben nem nyilatkozik.