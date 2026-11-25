Vádat emeltek két férfi ellen, akik a gyanú szerint lopási szándékkal hatoltak be Vilmos herceg és Katalin hercegné Norfolk megyében található vidéki otthonába – számolt be róla a BBC.
A rendőrséget hétfőn, helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt riasztották a sandringhami birtokon található Anmer Hallhoz, miután gyanús tevékenységről érkezett bejelentés.
Nagyszabású rendőri akció indult Vilmos herceg vidéki otthonánál
A rendőrök kutyák, drónok és egy helikopter segítségével vizsgálták át a területet, majd a birtokon elfogtak két férfit.
A 34 éves Mirgen Doku és a 32 éves Arilen Ndoci ellen lopási szándékkal történő behatolás, valamint védett területre való jogosulatlan belépés miatt emeltek vádat. A két férfit őrizetben tartották, és várhatóan szerdán állnak a norwichi bíróság elé.
A rendőrség tájékoztatása szerint az incidens idején senki sem tartózkodott az ingatlanban. A Kensington-palota közölte, hogy biztonsági kérdésekben nem nyilatkozik.
II. Erzsébet királynőtől kapta a rezidenciát a hercegi pár
Vilmos herceg és Katalin hercegné elsősorban az ünnepek és a szünidők idején tartózkodik az Anmer Hallban. A vidéki rezidenciát a néhai II. Erzsébet királynő ajándékozta a házaspárnak 2011-es esküvőjük után.
Az ingatlan mintegy három kilométerre található a Sandringham House-tól, III. Károly király egyik magánrezidenciájától.