Bálint Antónia az ország egyik legismertebb nője, szépségkirálynőként, modellként, műsorvezetőként is ismerhetjük. De milyen az a Bálint Antónia, akit csak a lánya és a barátai láthattak eddig? A Viszony - Marsi Anikóval következő részéből ez is kiderül.

A Viszony - Marsi Anikóval legújabb vendége Bálint Antónia lesz (Fotó: Origo)

Bálint Antónia komoly traumáiról vallott a Viszony - Marsi Anikóval felvételén

Toncsi, ahogy sokan hívják mindig is büszke volt rá, hogy egyedülálló anyaként sikeresen felnevelte a lányát, de komoly oka vannak, hogy miért is maradtak ők ketten. Erről is nyíltan mesélt a Viszony - Marsi Anikóval pénteken megjelenő részében. De sok más téma mellett szóba kerül Antónia karrierje, az expárjai, valamit egy közeli tragédia, amiről még soha nem beszélt korábban. Az egykori szépségkirálynő megrázó vallomása pedig Marsi Anikóban is felszínre hozta a gyász fojtogató érzését, és ez olyan letaglózó pillanatokat eredményezett, amikhez foghatót még nem sokszor örökítettek meg kamerák idehaza.

A Viszony - Marsi Anikóval az Origo legújabb műsora (Fotó: Origo)

Marsi Anikó új műsorával nagy álma vált valóra

A műsorvezető szerint az elmúlt harminc évben rengeteg emberi történet részese lett a televíziózásnak köszönhetően.

„Az elmúlt harminc évet tényleg ebben a közegben töltöttem el, a televíziózásban, a lámpák között és a többi, és azt gondolom, hogy lettek, születtek, voltak nagyon érdekes emberi történeteim. Valamelyikből barátság lett, valamelyikből kevésbé, valamelyik munkakapcsolat és a többi, de a nézőké az ítélet. Tehát hiába kezdem el őket győzködni, hogy gyertek ide, először nekem kell letenni a bizonyítékot az asztalra, hogy ezek tényleg jó beszélgetések lesznek. Ha azok lesznek, akkor jönnek és nézni fogják.”