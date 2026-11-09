Viszony: új podcast indul az Origo YouTube-csatornáján!

Vannak beszélgetések, amelyek egészen más irányt vesznek, mint amire számítunk. Egy-egy kérdés váratlan válaszokat hozhat, egy történet pedig olyan részleteket fedhet fel, amelyekről korábban talán még soha nem esett szó. Hamarosan egy új podcastban kaphatnak helyet ezek a beszélgetések: érkezik a Viszony, az Origo új műsora. De mit is jelent valójában egy viszony? Kapcsolatokat, találkozásokat, közös történeteket vagy éppen olyan helyzeteket, amelyekről nem mindig egyszerű beszélni? A cím sokféleképpen értelmezhető, és éppen ez adja a műsor különlegességét.

Viszony: Péntek este az Origo YouTube-csatornáján!

Minden viszonynak van egy története

De vajon mi minden derülhet ki egy őszinte beszélgetés során? Milyen történetek, gondolatok és eddig nem hallott részletek kerülhetnek felszínre, ha két ember helyet foglal egymással szemben? A Viszony ezekre a kérdésekre keresi a választ, kötetlen beszélgetéseken keresztül.

Egy-egy kapcsolat, találkozás vagy élethelyzet mögött gyakran sokkal több van annál, mint amit elsőre látunk. A megszokott szerepek, a nyilvánosság előtt kialakult kép és a személyes történetek bizony nem mindig fedik egymást. Éppen ezért lehetnek igazán érdekesek azok a beszélgetések, amelyekben lehetőség nyílik arra, hogy a megszólalók egy másik oldalukat is megmutassák a nézőknek.

Az új podcast első adása pedig már önmagában is tartogat egy kis meglepetést. A műsorvezető és az első vendég személye egyelőre titok, de annyit már most elárulhatunk: erről biztosan nem akarsz lemaradni!

Nem kell sokáig találgatni: a Viszony első része november 13-án, pénteken este 20 órától lesz megtekinthető az Origo YouTube-csatornáján.