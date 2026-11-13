Whoopi Goldberg 71 éves: öt elképesztő titok a hollywoodi legenda életéből

Whoopi Goldberg halottakat sminkelt, mielőtt világsztár lett

1. Temetkezési vállalatnál dolgozott

Mielőtt meghódította volna Hollywoodot, egészen szokatlan munkával kereste a kenyerét. Egy temetkezési vállalatnál kozmetikusként dolgozott, vagyis elhunytakat készített fel a ravatalozásra. Életének ebben az időszakában még messze volt a vörös szőnyeges premierek világától, és különféle alkalmi munkákból tartotta fenn magát.

2. Az iskolában butának tartották, pedig diszlexiával küzdött

A későbbi Oscar-díjas színésznő gyerekkorában komoly tanulási nehézségekkel szembesült. Tanárai és környezete sokáig nem ismerték fel, hogy diszlexiás, ezért gyakran lustának vagy butának bélyegezték. Whoopi Goldberg végül érettségi nélkül hagyta ott az iskolát. Édesanyja azonban mindvégig hitt benne, és arra ösztönözte, hogy múzeumokban, előadásokon és saját tapasztalatain keresztül folytassa a tanulást.

3. A világ legjobban fizetett színésznője lett

Az Apáca show sikere után Goldberg olyan alkupozícióba került Hollywoodban, amilyenről korábban csak álmodhatott. Saját visszaemlékezése szerint az első filmért hétmillió dollárt, az 1993-as folytatásért pedig már 12 millió dollárt kapott. Ezzel egy időre Hollywood legjobban fizetett színésznőjévé vált.

Whoopi Goldberg a Star Trekben is történelmet írt

Whoopi Goldberg legismertebb szerepében az Apáca show Deloris Van Cartierjeként (Fotó: AFP)

4. Gyerekkori példaképe miatt akart szerepelni a Star Trekben

Whoopi Goldberg számára a sci-fi sorozat sokkal többet jelentett egyszerű szórakozásnál. Gyerekként nagy hatással volt rá, hogy a Star Trek világában fekete szereplők is fontos feladatokat láthattak el a jövő társadalmában. Ezért később kifejezetten szeretett volna bekerülni a sorozatba. Végül Guinan karakterét alakíthatta a Star Trek: Az új nemzedék című szériában, majd évtizedekkel később a Star Trek: Picard második évadában is visszatért a szerephez.

5. Mind a négy legrangosabb amerikai szórakoztatóipari díjat elnyerte