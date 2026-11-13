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születésnap

Whoopi Goldberg 71 éves: öt elképesztő titok a hollywoodi legenda életéből

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Hollywood egyik legkülönlegesebb színésznője ma ünnepli 71. születésnapját. A világhírű komika nemcsak fergeteges humorával és utánozhatatlan személyiségével írta be magát a filmtörténelembe, hanem azzal is, hogy számtalan akadályt leküzdve jutott el a világhírig. Whoopi Goldberg 1955. november 13-án született New Yorkban, életútja pedig legalább annyira fordulatos, mint a filmek, amelyekben szerepelt.
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születésnaptitkokOscar-díjWhoopi Goldberg

A Ghost és az Apáca show sztárja évtizedek óta a szórakoztatóipar megkerülhetetlen alakja. Kevesen tudják azonban, hogy egykor halottakat sminkelt, az iskolában butának tartották, később pedig Hollywood egyik legjobban fizetett színésznője lett. Születésnapja alkalmából öt különleges történetet gyűjtöttünk össze Whoopi Goldberg életéből. 

Whoopi Goldberg 71 éves lett.
Whoopi Goldberg keményen megküzdött azért, hogy a világ egyik legismertebb színésznője lehessen (Fotó: THEO WARGO / AFP)
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Whoopi Goldberg halottakat sminkelt, mielőtt világsztár lett

1. Temetkezési vállalatnál dolgozott

Mielőtt meghódította volna Hollywoodot, egészen szokatlan munkával kereste a kenyerét. Egy temetkezési vállalatnál kozmetikusként dolgozott, vagyis elhunytakat készített fel a ravatalozásra. Életének ebben az időszakában még messze volt a vörös szőnyeges premierek világától, és különféle alkalmi munkákból tartotta fenn magát. 

2. Az iskolában butának tartották, pedig diszlexiával küzdött

A későbbi Oscar-díjas színésznő gyerekkorában komoly tanulási nehézségekkel szembesült. Tanárai és környezete sokáig nem ismerték fel, hogy diszlexiás, ezért gyakran lustának vagy butának bélyegezték. Whoopi Goldberg végül érettségi nélkül hagyta ott az iskolát. Édesanyja azonban mindvégig hitt benne, és arra ösztönözte, hogy múzeumokban, előadásokon és saját tapasztalatain keresztül folytassa a tanulást. 

3. A világ legjobban fizetett színésznője lett

Az Apáca show sikere után Goldberg olyan alkupozícióba került Hollywoodban, amilyenről korábban csak álmodhatott. Saját visszaemlékezése szerint az első filmért hétmillió dollárt, az 1993-as folytatásért pedig már 12 millió dollárt kapott. Ezzel egy időre Hollywood legjobban fizetett színésznőjévé vált. 

Whoopi Goldberg a Star Trekben is történelmet írt

Whoppi Goldberg az Apácashow-val írta be nevét a filmtörténet nagykönyvébe.
Whoopi Goldberg legismertebb szerepében az Apáca show Deloris Van Cartierjeként (Fotó: AFP)

4. Gyerekkori példaképe miatt akart szerepelni a Star Trekben

Whoopi Goldberg számára a sci-fi sorozat sokkal többet jelentett egyszerű szórakozásnál. Gyerekként nagy hatással volt rá, hogy a Star Trek világában fekete szereplők is fontos feladatokat láthattak el a jövő társadalmában. Ezért később kifejezetten szeretett volna bekerülni a sorozatba. Végül Guinan karakterét alakíthatta a Star Trek: Az új nemzedék című szériában, majd évtizedekkel később a Star Trek: Picard második évadában is visszatért a szerephez. 

5. Mind a négy legrangosabb amerikai szórakoztatóipari díjat elnyerte

A színésznő az úgynevezett EGOT-klub tagja, vagyis Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjjal is büszkélkedhet. A Ghost című filmért 1991-ben Oscar-díjat kapott, Grammyvel jutalmazták humoristaelőadását, 2002-ben pedig Emmy- és Tony-díjat is szerzett. Utóbbit a Thoroughly Modern Millie című Broadway-musical producereként érdemelte ki. Ez a négyes elismerés a szórakoztatóipar egyik legritkább teljesítménye. Mindössze 22 embernek sikerült ezidáig.

Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Whoopi Goldberg, WhoopiGoldberg
Galéria: Whoopi Goldberg 71-éves lett: Látványos képeken az élete
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Whoopi Goldberg színésznő Al Gore demokrata elnökjelölt, az Egyesült Államok akkori alelnökének támogatóit buzdítja egy szabadtéri kampányrendezvényen, Los Angeles Westwood Village nevű városrészében

 

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