Tűz ütött ki Will Smith 42 millió dollár (nagyjából 14,2 milliárd forint) értékű calabasasi birtokán Kaliforniában. A Page Six értesülései szerint a tűzoltók hétfőn, éjfél környékén kaptak bejelentést, miután kigyulladt egy karbantartási épület a 150 hektáros telken.

Tűz ütött ki Will Smith rezidenciáján / Fotó: DANIEL RAMALHO / AFP

Tűz ütött ki Will Smith rezidenciáján

A Malibu/Lost Hills seriffkapitányság közlése szerint senki sem sérült meg, a tüzet pedig balesetnek minősítették. A Los Angeles megyei tűzoltóság szóvivője ehhez később annyit tett hozzá, az érintett építmény egy 6*12 méteres pajta volt, és a tüzet kevesebb mint egy óra alatt eloltották.

Kiemelte, hogy senki sem szorult kórházi ellátásra.

A lap ezután felidézte, hogy a színész és felesége, Jada Pinkett Smith otthonában 2021-ben is tűz ütött ki: a családhoz közelálló forrás akkor elmondta, a lángok a pincében csaptak fel, és szerencsére senki sem sérült meg.

Ezelőtt három évvel pedig Will Smith fejezte ki a kúriával kapcsolatos félelmeit, amikor a 2018-as, dél-kaliforniai Woolsey-tűz porig égette más hírességek otthonát.

A színész egyébként 2003-ban vásárolta meg a telket, a hat hálószobás, 13 fürdőszobás otthon felépítése pedig 2010-ben fejeződött be.

A fire broke out at the $42 million Calabasas, California estate of Hollywood actor Will Smith and his wife, Jada Pinkett Smith, in the early hours of Monday. This is the second time in five years that a fire has broken out on the estate. https://t.co/BGSTraRLjn — mrkoomson (@mistakoomson) November 23, 2026

A színész korábban azután került a címlapokra, miután egy turnéhegedűs azzal a váddal állt elő, a világsztár tudatosan közeledett hozzá, majd zaklatás áldozatává vált. A periratok szerint Will Smith többször hangsúlyozta a „különleges kapcsolatot” kettejük között, ami a felperes szerint érzelmi befolyásolásra és tudatos közeledésre utalt.



