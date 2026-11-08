Ezek az énekesek jutottak be az X-Faktor élő show-jába: Majka és Gáspár Laci is kiválasztotta a mentoráltjait

Az X-Faktor rajongói már tűkön ülve várják az első élő show-t, amely november 14-én lesz látható az RTL képernyőjén. Ugyanis a tegnap esti adásból végre kiderült, hogy Solére és ByeAlex csapatának megalakulása után Majka és Gáspár Laci mely versenyzőkkel szerette volna tovább folytatni a műsort.

Végre teljes a névsor, kiderült, kik szerepelnek majd az X-Faktor első élő show-jában (Fotó: RTL)

Íme az X-Faktor 2026 énekesei

Míg a múlt héten ByeAlex és Solére döntött az énekesek sorsáról, a tegnapi adásban eme nehéz feladat Gáspár Lacira és Majkára szállt át. Nem várt meglepetések, kiélezett helyzetek és kőkemény döntések borzolták a kedélyeket az X-Faktor második székes fordulójában, olvasható az RTL közleményében. Majka bőven okozott feszült pillanatokat a versenyzőknek, ugyanis a rapper már eleve két foglalt fehér székkel vágott neki a fordulónak, miután ByeAlextől átvett két versenyzőt. A hátralévő helyekért így óriási harc bontakozott ki, Majkának pedig végül a megérzéseire kellett hallgatnia, hogy meghozza az egyik legnehezebb döntést: kik legyenek azok, akik vele folytathatják a versenyt az élő show-ban.

Majka és mentoráltjai, Balogh Attila Szilver, Botos Ábel Wasp és Becz Bernadett (Fotó: Szabó Gábor/RTL)

Végül Balogh Attila Szilver, Botos Ábel Wasp és Becz Bernadett voltak a szerencsés kiválasztottak.

Gáspár Laci versenyzői már az első pillanatban lefagytak a döbbenettől, miután meglátták, hogy a piros szék már foglalt. Az énekes ugyanis váratlan húzással Solére egyik kiesett tehetségének adott új esélyt, akit rögtön a piros székbe ültetett, igaz, ezzel a döntésével nem értettek egyet a mentortársak, ám Laci a szívére és a füleire hallgatott, és nem foglalkozott a többiek véleményével. Laci ráadásul idén különösen magasra tette a lécet: a fehér székeket sem osztogatta könnyen, csak azok foglalhattak helyet rajtuk, akik igazán meggyőzték produkciójukkal.

Gáspár Laci és mentoráltjai, Kovács Anna Sára, Horváth Alexandra és Fehér Viktória (Fotó: Szabó Gábor/RTL)

Végül Kovács Anna Sára, Horváth Alexandra és Fehér Viktória örülhettek a végén, így ők már biztosan szerepelnek majd a november 14-ei élő show-ban.

Solére és ByeAlex végső csapata már előző héten összeállt

Az előző héten ByeAlex és Solére hozta meg a nehéz döntést, előbbi Kristof Rebeka, Oláh Vivien és Fábri Márk hármasát választotta ki az X-Faktor székes fordulójában.