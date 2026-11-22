Feszült pillanatokból, látványos előadásokból és sorsfordító döntésekből nem volt hiány az X-Faktor 2026 második élő show-jából sem. A versenyzők mindent megtettek annak érdékében, hogy bebizonyítsák, továbbra is ott a helyük a műsorban. A mentorok, Majka, Gáspár Laci, ByeAlex és Solére pedig izgulhattak a mentoráltjaikért. A továbbjutást jelentő székekért óriási harc folyt, két tehetség számára viszont véget ért az X-Faktor.
Ők lettek az X-Faktor 2026-os évadának második élő show-jának kiesői
A biztos továbbjutóknak fenntartott székekért hatalmas harc folyt, hiszen a mentorok csak arról dönthettek, hogy az ő véleményük szerint kik érdemelnek továbbjutó helyet, de a nézők döntötték el, hogy kik azok, akik ülve is maradhattak, olvasható az RTL közleményében. A nézők mindeközben folyamatosan szavazhattak kedvenceikre. A nyolc produkció után Kovács Anna Sára, Kristof Rebeka és Máté Dzsi foglalhatott helyet a továbbjutást jelentő székeken, de az izgalmak ezzel még korántsem értek véget! A nézők ugyanis további három versenyzőnek adhattak esélyt a folytatásra, így az utolsó pillanatokig nyitott maradt a kérdés, kik menetelhetnek tovább a következő élő show-ba. A nézői szavazatoknak köszönhetően végül Fábri Márk, Horváth Alexandra és Szilver is csatlakozhatott a továbbjutók táborához.
Két versenyző számára azonban véget ért az X-Faktor, és búcsút kellett inteniük a versenynek.
Az egyik kieső ByeAlex mentoráltja, Oláh Vivien volt, aki bár a produkciója után leülhetett a székbe, ám Szilver előadása váratlan fordulatot hozott. Majka versenyzője olyan rap produkcióval állt elő, amellyel lenyűgözte a mentorokat, és úgy döntöttek, hogy a fiatal srác megérdemli a széket, így végül Oláh Vivinek kellett átadnia a helyét, ezzel pedig a veszélyzónába került.
A sors fintora, hogy Kovács Anna Sára előadásának végén Szilvernek át kellett adnia a helyét, így Oláh Vivi mellett ő is veszélyzónás lett Horváth Alexandrával és WASP-pal együtt. Végül Vivi és Majka mentoráltja, WASP estek ki.
Kiakadtak a nézők az X-Faktor kiesői miatt
Talán nem volt még olyan X-Faktor élő adás, amelynek eredményével az összes néző elégedett lett volna. Így miután kikerült a műsor Facebook-oldalára a kiesőkről szóló poszt, egyből elszaporodtak alatta a felháborodott nézők kommentjei: mi most ezekből szemezgettünk.
„A legjobbak estek ki, a bohócok meg bent maradtak.”
„Ismét kiesett két tehetséges ember, de Máté Dzsi azért még ott van... Ki érti ezt?”
„Egy Oláh Vivi esik ki ordibáló Dzsi helyett??? Gondolom, meg is nyeretik vele... Ez valami szégyen.”
„Mind a kettő nagyon jó volt. Voltak tőlük rosszabbak is! Vajon megismétlődik a tavaly év? Hogy megint egy semmilyen hangú fog nyerni???” – fogalmazták.