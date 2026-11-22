Feszült pillanatokból, látványos előadásokból és sorsfordító döntésekből nem volt hiány az X-Faktor 2026 második élő show-jából sem. A versenyzők mindent megtettek annak érdékében, hogy bebizonyítsák, továbbra is ott a helyük a műsorban. A mentorok, Majka, Gáspár Laci, ByeAlex és Solére pedig izgulhattak a mentoráltjaikért. A továbbjutást jelentő székekért óriási harc folyt, két tehetség számára viszont véget ért az X-Faktor.

Tegnap este lezajlott az X-Faktor 2026-os évadának második élő show-ja (Fotó: Szabó Gábor/RTL)

Ők lettek az X-Faktor 2026-os évadának második élő show-jának kiesői

A biztos továbbjutóknak fenntartott székekért hatalmas harc folyt, hiszen a mentorok csak arról dönthettek, hogy az ő véleményük szerint kik érdemelnek továbbjutó helyet, de a nézők döntötték el, hogy kik azok, akik ülve is maradhattak, olvasható az RTL közleményében. A nézők mindeközben folyamatosan szavazhattak kedvenceikre. A nyolc produkció után Kovács Anna Sára, Kristof Rebeka és Máté Dzsi foglalhatott helyet a továbbjutást jelentő székeken, de az izgalmak ezzel még korántsem értek véget! A nézők ugyanis további három versenyzőnek adhattak esélyt a folytatásra, így az utolsó pillanatokig nyitott maradt a kérdés, kik menetelhetnek tovább a következő élő show-ba. A nézői szavazatoknak köszönhetően végül Fábri Márk, Horváth Alexandra és Szilver is csatlakozhatott a továbbjutók táborához.

Két versenyző számára azonban véget ért az X-Faktor, és búcsút kellett inteniük a versenynek.

Az egyik kieső ByeAlex mentoráltja, Oláh Vivien volt, aki bár a produkciója után leülhetett a székbe, ám Szilver előadása váratlan fordulatot hozott. Majka versenyzője olyan rap produkcióval állt elő, amellyel lenyűgözte a mentorokat, és úgy döntöttek, hogy a fiatal srác megérdemli a széket, így végül Oláh Vivinek kellett átadnia a helyét, ezzel pedig a veszélyzónába került.

A sors fintora, hogy Kovács Anna Sára előadásának végén Szilvernek át kellett adnia a helyét, így Oláh Vivi mellett ő is veszélyzónás lett Horváth Alexandrával és WASP-pal együtt. Végül Vivi és Majka mentoráltja, WASP estek ki.

Kiakadtak a nézők az X-Faktor kiesői miatt

Talán nem volt még olyan X-Faktor élő adás, amelynek eredményével az összes néző elégedett lett volna. Így miután kikerült a műsor Facebook-oldalára a kiesőkről szóló poszt, egyből elszaporodtak alatta a felháborodott nézők kommentjei: mi most ezekből szemezgettünk.