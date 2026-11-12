Micsoda átalakulások! Megújult külsővel veszik birtokba a színpadot az X-Faktor élő showjának versenyzői – Galéria

Véget ért az X-Faktor 2026 legidegőrlőbb szakasza, a hírhedt székes forduló. Az RTL tehetségkutatójának nézői végre fellélegezhetnek: kialakult az idei évad élő show-ba jutott Top 12-es mezőnye. A mentorok kőkemény döntések előtt álltak, a kulisszák mögött pedig most sem maradt el a dráma, a vita és a könnyek.

Összeállt a 2026-os X-Faktor teljes csapata (Fotó: MW)

Ők küzdenek meg a győzelemért az X-Faktor idei évadában

A zsűriben idén a rutin és a friss lendület találkozik: a sokat látott mentor, Gáspár Laci és a szókimondó Majka mellett visszatért a műsorba ByeAlex, a női nemet pedig az énekes-dalszerző Solére képviseli. A székcsaták ezúttal is parázs hangulatban teltek; Laci és Majka csipkelődései, valamint kíméletlen döntései komoly feszültséget szültek, miközben az énekesek és rapperek a végsőkig küzdöttek a továbbjutást érő székekért.

A kemény rosták után kialakult a végleges névsor, a versenyzők pedig már be is költöztek az X-Faktor-házba. ByeAlex három karakteres előadóval vág neki az élő adásoknak: a már korábban is bizonyító, Csillag Születik győztes Kristóf Rebeka, valamint Oláh Vivien és Fábri Márk kapott tőle bizalmat. Solére az egyedi hangzásra és a sajátos zenei világra szavazott, így csapatát Máté Dzsi, Doan Viktória (Tory) és Mihály Krisztofer (KRSZ) erősíti.

Majka Szilverben látja a végső győztest

Gáspár Laci idén rendkívül szigorúan válogatott, és végül egy erős női trióval vág neki az élő show-knak, hiszen Kovács Anna Sára, Horváth Alexandra és Fehér Viktória jutott be a csapatába. Majka sem bízta a véletlenre a döntést: az utolsó pillanatig tartó idegjáték után Balogh Attila Szilver, Botos Ábel Wasp és Becz Bernadett mellett tette le a voksát, akikkel már javában készül a megmérettetésre.

Új műsorvezető páros a színpadon

A műsorvezetői poszton is friss páros debütált, Ember Márk és Köllő Babett kettőse hamar belopta magát a nézők szívébe, hiszen egyszerre empatikusan és a tőlük megszokott humorral terelgetik az izguló énekeseket a színpad felé.

A rajongók máris vitáznak a közösségi oldalakon, mivel a mentorok több olyan közönségkedvencet is hazaküldtek az utolsó pillanatban, akiket sokan már a döntőbe vártak. A próbák megkezdődtek, hamarosan pedig kiderül, ki bírja legjobban az élő adások nyomását, és melyik mentor taktikája hozza meg a végső győzelmet.