X-Faktor: Komoly feszültséget váltott ki ByeAlex a székes feladatnál, Majka sem hagyta szó nélkül

Az X-Faktor tegnapi adásában már nagy volt a tét. Solére és ByeAlex arról döntött, hogy az eddig eljuttatott versenyzők közül melyik lesz az a három, akik az élő adásokba is követik őket. Ha valaki széket kapott, attól még nem nyugodhatott meg, mivel később onnan simán leválthatta egy másik versenyző. Pontosan ezért nem értette senki, amikor Alexnek már a sokadik versenyző után is üresek voltak a székek, ugyanis nemes egyszerűséggel mindenkit hazaküldött. Közöttük pedig voltak kifejezetten ügyes, tehetséges énekesek, legalábbis a közösségi médiás hozzászólások szerint.

Az X-Faktor 2026-os évadának zsűrije és műsorvezetői nem értették, hogy vajon mi alapján dönt a hazaküldés és a versenyben maradás mellett (Fotó: RTL)

Nagy volt a feszültség az X-Faktor stúdiójában

Már Köllő Babett és Ember Márk között is az volt a téma, hogy vajon mit kell tenni ahhoz, hogy valaki széket kapjon ByeAlex versenyzői közül. Majka pedig Alex szemébe is megmondta, hogy szerinte hogyan kell ezt csinálni.

Ő egy választás, egy opció volt, ha leülteted, akkor is fel lehet onnan állítani bármikor. Szerintem Alex a legvégén dönti majd el, hogy ki megy tovább vele és ki az, akit hazaküld. Láthatjuk most, hogy mennyire jól áll és milyen megfontolt döntéseket hozott. Gyakorlatilag mindenkit leállít, mindenkit hazaküld

— fejezte ki nemtetszését Majoros Péter.

ByeAlex ezek után nem átgondolta a korábbi döntéseket, hanem közölte a többiekkel, hogy neki nem muszáj három embert továbbvinnie, mivel csak egy kell, aki meg is nyeri az X-Faktort.

Az X-Faktor zsűrije között ismét nagy volt a feszültség, most leginkább Alex miatt (Fotó: RTL)

Solére volt az első, akinek a versenyzők is eszébe jutottak

A csapatod többi tagja, akik még kint várnak, hogy bejöjjenek, most teljesen kivannak idegileg és be vannak s*arva. Ebben egészen biztos vagyok

— jegyezte meg az énekesnő.

ByeAlex nem szerette volna elhinni, hogy ez történik, de a kamerákon is látszott, hogy mindenki stresszben van, amiért az énekes rendkívül keménykezűen értékeli a produkciókat. Az egyik versenyzőt már-már a rosszullét határára került. „Ennyire még soha nem izgultam, de konkrétan hányingerem van” — mondta Alex egyik választottja.

Mindezek ellenére végül csak összeállt ByeAlex csapata, akikkel együtt mennek majd az X-Faktor élő show-jába.