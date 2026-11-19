Az X-Faktor versenyzője KRSZ a MAMMA című slágerét adta elő az RTL tehetségkutatójának első élő adásában. Egy dinamikus, táncos produkcióval állt színpadra, azonban ez nem minden mentor tetszését nyerte el, különösen ByeAlexét nem. A napokban TikTok-csatornájára töltött fel egy videót, amiben elmondta, hogy szándékosan várt néhány napot, mielőtt megszólal, mert szerette volna átgondolni a történteket, és nem akart indulatból olyasmit mondani, amit később megbánhat.

X-Faktor 2026: KRSZ elmondta őszinte véleményét a történtekről (Fotó: Szabó Gábor/RTL)

Az X-Faktor versenyző szerint ByeAlex beszélgetett a produkciója alatt

KRSZ most összefoglalta érzéseit, amiben többször hangsúlyozta, maga az X-Faktor egy óriási élmény volt számára, azonban nem tud elmenni amellett, amit érez:

Én senkit sem akarok megkérdőjelezni, mert azt gondolom, hogy mindenki okkal ül ott, és eleget tett le az asztalra, hogy ott üljön a négy szék valamelyikében. Viszont szerintem vannak olyan dolgok, amiket ezen a szinten, egy élő adásban nem teszünk meg, hogy ha profik vagyunk

– fogalmazott. A versenyző ezután részletesebben is elmagyarázta, mi bántotta. Ugyanis elmondása szerint ByeAlex a produkciója alatt nem is figyelt: