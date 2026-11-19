Az X-Faktor versenyzője KRSZ a MAMMA című slágerét adta elő az RTL tehetségkutatójának első élő adásában. Egy dinamikus, táncos produkcióval állt színpadra, azonban ez nem minden mentor tetszését nyerte el, különösen ByeAlexét nem. A napokban TikTok-csatornájára töltött fel egy videót, amiben elmondta, hogy szándékosan várt néhány napot, mielőtt megszólal, mert szerette volna átgondolni a történteket, és nem akart indulatból olyasmit mondani, amit később megbánhat.
Az X-Faktor versenyző szerint ByeAlex beszélgetett a produkciója alatt
KRSZ most összefoglalta érzéseit, amiben többször hangsúlyozta, maga az X-Faktor egy óriási élmény volt számára, azonban nem tud elmenni amellett, amit érez:
Én senkit sem akarok megkérdőjelezni, mert azt gondolom, hogy mindenki okkal ül ott, és eleget tett le az asztalra, hogy ott üljön a négy szék valamelyikében. Viszont szerintem vannak olyan dolgok, amiket ezen a szinten, egy élő adásban nem teszünk meg, hogy ha profik vagyunk
– fogalmazott. A versenyző ezután részletesebben is elmagyarázta, mi bántotta. Ugyanis elmondása szerint ByeAlex a produkciója alatt nem is figyelt:
Bántó és sértő volt számomra. Neki az a dolga, hogy elmondja, hogyan tetszett neki a produkcióm vagy a dal. Csak mivel erre nem figyelt, mert végig beszélgette az egész produkciómat, ezért kiragadta belőle azt, amikor ez elején a csípőmet megráztam, mert akkor még figyelt, meg azt, hogy neki semmi nem maradt meg a produkcióból, ami szintén azért van, mert nem figyelt. Picit azt gondolom, hogy amatőr ez a viselkedés
– mondta KRSZ, aki emellett arról is beszélt, hogy összességében nagyon szerette az X-Faktort. Életre szóló élményként tekint a műsorra, megszerette a többi versenyzőt, és hálás mindazoknak, akik segítették a fejlődését.