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X-Faktor

Az X-Faktor versenyzője telefonnal a zsebében lépett színpadra, ByeAlex kiakadt: „Nagyon civil volt az egész”

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ByeAlex keményen kimondta, mit gondol az esetről. Az X-Faktor mentora nem tudott azonosulni a produkcióval, széket se adott volna a versenyzőnek.
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X-FaktorkiakadByeAlex

Az X-Faktor első élő show-ja nemcsak a produkciók, hanem a mentorok közötti éles véleménykülönbségek miatt is emlékezetes maradt. Máté Dzsi a korábbi szigorú kritikák után végre több dicséretet is kapott, széket azonban így sem sikerült szereznie. A freestyle rapper produkciója ráadásul egy váratlan részlet miatt is beszédtémává vált: Majka ugyanis kiszúrta, hogy az énekes a telefonját is magával vitte a színpadra. Gáspár Laci és ByeAlex sem hagyták ezt szó nélkül.

Az X-Faktor mentorai ölelkezve mosolyognak.
X-Faktor 2026: A mentorok közül többen is szóvá tették a versenyző telefonját (Fotó: RTL)

Leszidták az X-Faktor versenyzőt

A produkció után Gáspár Laci is szóvá tette a különös bakit, és a következőre figyelmeztette a versenyzőt:

A telefont legközelebb vedd ki a zsebedből. Olyan, mintha lemennél a dohányboltba. A színpadra jöttél.

A megjegyzésen jót szórakoztak, ám a telefon nemcsak vicces pillanatot okozott, hanem ByeAlex értékelésében is szerepet kapott. És habár Majka és Solére pozitívan értékelte az X-Faktor versenyzőjének előadását, ByeAlex korántsem volt ennyire elégedett.

ByeAlex fekete polóban, zsebre tett kézzel néz a kameárba.
Az X-Faktor mentora széket sem adott volna a versenyzőnek (Fotó: RTL)
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Én nem vagyok ennyire lelkes. Azt láttam elveszni benne, ami te voltál a táborban a műsor alatt. Azt nem feltételeztem a többiekkel ellentétben, hogy nem tudsz megtanulni sok szöveget, viszont sokkal több eredetiséget vártam volna. Plusz ezzel, hogy a mobil is nálad volt, nekem nagyon civil volt az egész. Ezzel én nem tudok menni tovább

– jegyezte meg ByeAlex. Máté Dzsi széket ugyan nap kapott produkciója után, a nézők mégis bizalmat szavaztak neki, így a következő X-Faktor élő adásban is találkozhatunk vele.

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