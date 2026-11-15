Az X-Faktor versenyzője telefonnal a zsebében lépett színpadra, ByeAlex kiakadt: „Nagyon civil volt az egész”

Az X-Faktor első élő show-ja nemcsak a produkciók, hanem a mentorok közötti éles véleménykülönbségek miatt is emlékezetes maradt. Máté Dzsi a korábbi szigorú kritikák után végre több dicséretet is kapott, széket azonban így sem sikerült szereznie. A freestyle rapper produkciója ráadásul egy váratlan részlet miatt is beszédtémává vált: Majka ugyanis kiszúrta, hogy az énekes a telefonját is magával vitte a színpadra. Gáspár Laci és ByeAlex sem hagyták ezt szó nélkül.
Leszidták az X-Faktor versenyzőt
A produkció után Gáspár Laci is szóvá tette a különös bakit, és a következőre figyelmeztette a versenyzőt:
A telefont legközelebb vedd ki a zsebedből. Olyan, mintha lemennél a dohányboltba. A színpadra jöttél.
A megjegyzésen jót szórakoztak, ám a telefon nemcsak vicces pillanatot okozott, hanem ByeAlex értékelésében is szerepet kapott. És habár Majka és Solére pozitívan értékelte az X-Faktor versenyzőjének előadását, ByeAlex korántsem volt ennyire elégedett.
Én nem vagyok ennyire lelkes. Azt láttam elveszni benne, ami te voltál a táborban a műsor alatt. Azt nem feltételeztem a többiekkel ellentétben, hogy nem tudsz megtanulni sok szöveget, viszont sokkal több eredetiséget vártam volna. Plusz ezzel, hogy a mobil is nálad volt, nekem nagyon civil volt az egész. Ezzel én nem tudok menni tovább
– jegyezte meg ByeAlex. Máté Dzsi széket ugyan nap kapott produkciója után, a nézők mégis bizalmat szavaztak neki, így a következő X-Faktor élő adásban is találkozhatunk vele.