Szombat este kialakult az X-Faktor 2026 elődöntős mezőnye, ám a végeredmény óriási felháborodást váltott ki a nézőkből, miután a sokak által végső esélyesnek tartott Horváth Alexandra is kiesett. A harmadik élő show elején kizárólag a közönség voksai döntöttek, majd a székes forduló és a veszélyzóna után Máté Dzsi is búcsúzott, így négyen jutottak tovább a következő heti elődöntőbe.

Az X-Faktor élő show-ja sok vitát hozott (Fotó: RTL)

X-Faktor: Kiesett az egyik bravúrénekes

Az este első körében mind a hat versenyző színpadra lépett, a mentoroknak azonban ezúttal nem volt mentőszavazatuk vagy székük – kizárólag a nézői voksok számítottak. Gáspár Laci mentoráltja, Horváth Alexandra a Roxette It Must’ve Been Love című klasszikusával állt ki a közönség elé. Bár a produkció érzelmes volt és többen a finálé egyik esélyeseként tartották számon, a szavazatok végül nem voltak elegendőek a folytatáshoz, így ő esett ki elsőként.

A nézők körében gyorsan végigsöpört az értetlenség és a düh. Sokan egyenesen a végső győztest látták az énekesnőben, így különösen nehezen emésztették meg a korai búcsút: „Nem hiszem el. Döntőbe lett volna a helye” – írta az egyik hozzászóló. Mások még keményebben reagáltak: „Most ez komoly? Én ezt nem hiszem el..”, „Kabaré ez a műsor..”, sőt akadtak olyanok is, akik a végeredmény tisztaságát vonták kétségbe: „Tovább nem nézem, jó kis bunda ”. Ugyanakkor egy kommentelő feltette a költői kérdést: „Mindenki itt kommentel, hol voltatok, mikor szavazni kellett? A mai előadásban Alexandráé volt az egyik legjobb produkció”.

Máté Dzsi számára is véget ért a verseny

A második körben már öt énekes küzdött a továbbjutásért, és a mentorok asztalánál sem maradt el a feszültség. Fábri Márk a Lady Carneval Korda György-féle feldolgozásával próbált meglepetést okozni, míg Szilver saját szerzeményével lépett színpadra, ami újabb szócsatát indított Gáspár Laci és Majka között a hamis hangok és az előadásmód miatt.

A székes forduló után Kovács Anna Sára és Kristóf Rebeka ült le a továbbjutást jelentő székekre. A veszélyzónából végül a nézői szavazatok mentették meg Fábri Márkot és Szilvert, míg Solére utolsó megmaradt versenyzője, Máté Dzsi – akinek a Mindenki valakié mellett mentora és alkotótársai által írt Engedd el című dalt is előadta – az este második kiesőjeként távozott.