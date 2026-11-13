Köllő Babett az X-Faktor élő show-ja előtt sérült meg: „Sántikálok, de a színpadon ennek nyoma sem lesz”

Ember Márk és Köllő Babett duója szombat este debütál majd az X-Faktor műsorvezetőiként, amit természetesen már mindketten nagyon várnak. És bár a színésznő nagyon otthonosan mozog a színpadon, mégis van benne némi izgalom a show miatt, különösen, hogy nemrég megsérült.

Köllő Babett műsorvezetőként debütált az X-Faktor 2026-os évadában (Fotó: Markovics Gábor)

Köllő Babett korábban zsűriként már szerepelt hasonló nagyszabású élő műsorokban, de műsorvezetőként most állhat először egy ilyen show színpadán, ami számára egy teljesen új, de nagyon izgalmas kihívás.

„Én bevallom derekasan, izgulok. Ez lesz az első ilyen léptékű show műsor, amit vezetek, de abszolút bennem van a bugi, és alig várom, hogy elkezdődjön” – kezdte a tőle megszokott elképesztő energiával Babett.

Más fajta nehézségei vannak ennek, mint zsűriként részt venni egy ilyen műsorban. Akkor az van benned, hogy a csapatod olyan, mintha a gyerekeid lennének, és próbálod egyengetni az útjukat, hogy minél tovább jussanak a versenyben. Itt viszont picit úgy érzem - mivel nagyon sokat vezettem már műsort a cirkuszban, ahol másodperceken múlnak emberéletek, és ez is egy kicsit hasonló – hogy nem rajtunk van a fókusz, hanem a versenyzőkön, és őket kell valahogy felemelnünk, mert ezzel tudjuk őket támogatni ezen az úton, aminek a végén az egész életük megváltozhat. Szóval emiatt izgulok most a leginkább

– magyarázta.

Köllő Babett Ember Márk partnereként kóstolhat bele az élő műsorok vezetésébe, akivel hatalmas összhangban vannak (Fotó: Markovics Gábor)

Az X-Faktor műsorvezetői között szinte testvéri kapcsolat alakult ki

Természetesen Babettnek nem egyedül kell támogatnia a versenyzőket, hiszen a mentorok, azaz Solére, ByeAlex, Majka és Gáspár Laci mellett Ember Márk végig vele lesz, akiről most véleményt is mondott.

„Szerintem Márk egy nagyon mély érzésű srác, sőt a válogatóknál még fogadtunk is, hogy ki fog előbb sírni. Úgyhogy őt is nagyon megérintik ezek a pillanatok, és egy nagyon gondoskodó személyiség, ezért azt gondolom, hogy ebből a szempontból nagyon jó páros vagyunk” – árulta el a műsorvezetőtársáról.

Én úgy érzem, hogy leginkább egy ilyen testvéri, nővér-öcs kapcsolatra hajaz a dinamikánk. Ha az öcsémmel hosszabban éltünk volna együtt, amire amiatt, hogy Los Angelesben él, nem volt lehetőségünk, akkor azt hiszem nagyjából pont ilyen lett volna a viszonyunk. Picit időnként anyáskodó is vagyok vele, persze ez is benne van, de valójában mindenkivel ilyen vagyok a környezetemben

– részletezte Babett.