Bárki ott lehet az X-Faktor vagy a Sztárban Sztár élő adásain: ennyibe kerül egy jegy a legnagyobb műsorokra

Bár a Sztárban Sztár 12. évada ezen a hétvégén véget ér, jövő héttől egy teljesen új verseny kezdődik Sztárban Sztár Gála címmel, ahol a mostani széria két legjobbja mellett korábbi évadok versenyzői és győztesei küzdenek meg egymással, mint például a Sztárban Sztár All Stars győztes Dér Heni és Peter Srámek. Ezzel egy időben berobbannak az X-Faktor élő show-k is, ahol pedig azt követhetjük végig, hogy hogyan küzdenek meg egymással Gáspár Laci, ByeAlex, Solére és Majka új felfedezettjei a győzelemért. Ráadásul mindennek bárki részese lehet, na persze nem ingyen… Mutatjuk, mennyibe kerül egy-egy jegy a kedvenc műsoraidra.

Az X-Faktor mentorai már alig várják az élő show-t, amire már csak egy hetet kell várni, de még akad néhány jegy (Fotó: RTL)

Bár már csak egy nap választ el minket a Sztárban Sztár döntőjétől, így a nagy fináléra már nem igen akadnak jegyek, de az évad korábbi adásainak belépőihez szolgáltatási díjakkal együtt 23 890 Ft-os áron lehetett hozzájutni. Viszonyításképp az utóbbi összeg az idei budapesti Lenny Kravitz és Sting koncerteken legolcsóbb ülőhelyeire volt elég, míg Sean Paul esetében egy küzdőtéri belépőre futotta ennyiből. Ha előbbiekre valaki álló jegyet szeretett volna, hogy minél közelebb lehessen kedvencéhez, akkor nagyjából a Sztárban Sztár Gála jegyeinek büdzséjével kellett gazdálkodnia, amik még a jövő heti első adásra is elérhetők, 30 890 Ft-os áron.

Bárki találkozhat élőben a Sztárban Sztár zsűritagjaival és versenyzőivel, aki jegyet vált a hamarosan induló Gála évadra (Fotó: Mediaworks)

Az X-Faktor élő adásainak megkérik az árát

Bár a Megasztár élő show-k jegyeiről még egyelőre nincsenek információk, az már kiderült, hogy a rivális műsorként futó X-Faktor élő adásaira mennyiért tudunk helyet foglalni. A jövő szombati első show-ra egy normál jegy 39 990 Ft-ot kóstál, ami a világsztárok budapesti koncertjeivel összevetve is már egy magasabb kategóriát képvisel. Lenny Kravitz esetében ez a legjobb ülőhelyekre volt elég, míg aki Mr. Worldwide-dal szeretett volna bulizni, annak szintén legalább ennyit adnia kellett egy belépőért, de ezzel még mindig csak egy alacsonyabb kategóriás ülőhelyet vagy normál állójegyet szerezhetett meg. A jobb ülésekre vagy kiemelt állóhelyre szóló Pitbull koncertjegyek már nagyjából 48-50 ezer forintra rúgtak. Hasonló volt a helyzet a Metallica esetében is, ahol az egynapos ülőjegyek 34 100 Ft-tól egészen 59 100 Ft-ig voltak kaphatók, míg egy állójegyért 54 100 Ft-ot kértek.