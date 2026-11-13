„Már most azt gondolja magáról, hogy ő Justin Bieber” – Majka az X-Faktoros versenyzőiről vallott

Múlt hét szombaton végre kiderült, hogy kik lesznek az X-Faktor 2026-os évadának élő show-s versenyzői, így a négy mentor 3-3 versenyzője szombat este végre élőben is összecsap egymással, amit ki-ki rettegve vagy éppen izgatottan vár. Ez azonban cseppet sem meglepő, hiszen a tét hatalmas, amivel X-Faktor mentorai is tisztában vannak, éppen ezért mindannyian hisznek benne, hogy a versenyzői között lapulhat a győztes. Majka most lapunknak mesélt a saját csapatáról.

Szombaton berobban az X-Faktor 14. évadának első élő show-ja, amit nem csak a versenyzők, de Majka, ByeAlex, Solére és Gáspár Laci is nagyon várnak (Fotó: Markovics Gábor)

Majoros Péter, azaz Majka már nem először terelgeti a zenészek új generációjának képviselőit, így pontosan tudja, mi az, amitől valakiből sztár lehet. Ez a kis plusz, pedig szerinte mindhárom versenyzőjében megvan, igaz másképp.

„Azon dolgoztunk az elmúlt másfél hónapban, hogy rendesen felkészüljenek, ezért bízom benne, hogy meg tudják ugrani, és az élő shownak az izgalma és feszültsége nem nyomja rá a bélyegét a produkciójukra. Eddig nagyon jók, magabiztosak, gátlástalanok, de jó értelemben, úgyhogy annyira nem féltem őket. Nyilván más lesz, amikor rájuk szólnak, hogy 5,4,3,2,1…, mert abban van egy borzongató érzés, de szerintem menni fog nekik” – kezdte a rapper.

Az izgulással előre sajnos nagyon nehéz bármit kezdeni, mert egy megfoghatatlan érzés, de azt gondolom, hogy ezért is van az élő show, hogy ott eldőljön, ki az igazi előadó, a lámpaláz ezt kiszelektálja, mert ha nagyon lámpalázas valaki, akkor nem lesz igazi előadó

– tette hozzá az élő show nehézségeivel kapcsolatban.

Majka csapata készen áll a versenyre, mindannyian magabiztosak és a csúcsra törnek (Fotó: Markovics Gábor)

Az X-Faktor versenyzőiben vannak a mentorukkal közös vonások

Majka versenyzői maga a mentor elmondása szerint igazi sztáralkatok, bár persze a csúcstól még igencsak messze vannak, ezért jó mentorként igyekszik a földön tartani a csapatot.

Sztáralkatok mindhárman, kegyetlenül. Szilverre elég ránézni, ahogy jön, ahogy közlekedik, ahogy beszél, már most azt gondolja magáról, hogy ő Justin Bieber, legalábbis ezt mondja, én meg mindig mondom neki, hogy nem és próbálom két kézzel visszahúzni a földre. WASP is abszolút egy magával elégedett fickó, aki azt gondolja, hogy ő csinálja a legjobban. Berninek meg van oka, mert ő meg egy jó csaj, tehát ő elő tudja adni magát

– írta le a csapatának tagjait, azaz Balogh Attila Szilvert, Botos Ábel WASP-ot, és Becz Bernadettet Majka.