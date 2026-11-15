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X-Faktor

Balhé az X-Faktor zsűrijében: egymás versenyzőit szapulták a mentorok

31 perce
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Elszabadultak az indulatok az első élő show-ban. Az X-Faktor mentorai nem kímélték egymás versenyzőit, a zsűriasztalnál pedig egyre feszültebbé vált a hangulat.
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X-Faktorzsűribalhé

Több produkciót is kemény kritikákkal illettek, a beszólások pedig egymás után érkeztek az X-Faktor zsűriasztala mögül. A helyzet akkor éleződött ki igazán, amikor WASP hatalmas energiával robbant be a színpadra, és előadta saját, Cover Me című rapdalát. A produkciója után ő is megkapta a magáét, Majka azonban úgy érezte, társai igazságtalanul bánnak a versenyzővel.

Az X-Faktor mentora Majka, átöleli versenyzőit.
X-Faktor 2026: Majka csapatából egy valakinek távoznia kellett (Fotó: Szabó Gábor)

Egymás versenyzőit szedték ízekre az X-Faktor mentorai

Az élő show során a mentorok egyáltalán nem fogták vissza magukat. Gáspár Laci, Majka és ByeAlex is kemény véleményt mondott a színpadra lépő énekesekről, és több alkalommal sem rejtették véka alá, ha nem tetszett nekik egy produkció. „Ez tele volt hibával, mellément” – értékelte Gáspár Laci az egyik előadást. Majka sem volt elnézőbb: „Ez nem volt produkció” – mondta. ByeAlex szintén kemény kritikát fogalmazott meg: „Nekem ez nagyon civil volt, ezzel nem tudok menni tovább.”

Majka fekete rövidujjúban énekel a mikrofonba.
Az előadó beleállt zsűritársaiba, amikor azok nem akartak széket adni versenyzőjének (Fotó: Kalocsai Richard)

A mentorok közötti feszültség egyre érezhetőbbé vált, hiszen nemcsak a versenyzők teljesítményéről mondtak véleményt, hanem egymás döntéseit is egyre élesebben bírálták.  

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A hangulat akkor sem csillapodott, amikor WASP lépett színpadra. A rapper elképesztő energiával adta elő saját számát, ám a mentorok ezúttal sem voltak maradéktalanul elégedettek. A kritikus megjegyzések után Majka arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte a többiek azért nem akarnak széket adni a versenyzőnek, mert már minden hely foglalt.

Aljasság, ha nem adtok neki széket!

– szólt oda kollégáinak Majka. A rapper kiállása végül eredményesnek bizonyult: saját mentoráltja, WASP lett az első olyan versenyző, aki egyenes ágon továbbjutott a következő élő show-ba.

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