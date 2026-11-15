Balhé az X-Faktor zsűrijében: egymás versenyzőit szapulták a mentorok

Több produkciót is kemény kritikákkal illettek, a beszólások pedig egymás után érkeztek az X-Faktor zsűriasztala mögül. A helyzet akkor éleződött ki igazán, amikor WASP hatalmas energiával robbant be a színpadra, és előadta saját, Cover Me című rapdalát. A produkciója után ő is megkapta a magáét, Majka azonban úgy érezte, társai igazságtalanul bánnak a versenyzővel.

X-Faktor 2026: Majka csapatából egy valakinek távoznia kellett (Fotó: Szabó Gábor)

Egymás versenyzőit szedték ízekre az X-Faktor mentorai

Az élő show során a mentorok egyáltalán nem fogták vissza magukat. Gáspár Laci, Majka és ByeAlex is kemény véleményt mondott a színpadra lépő énekesekről, és több alkalommal sem rejtették véka alá, ha nem tetszett nekik egy produkció. „Ez tele volt hibával, mellément” – értékelte Gáspár Laci az egyik előadást. Majka sem volt elnézőbb: „Ez nem volt produkció” – mondta. ByeAlex szintén kemény kritikát fogalmazott meg: „Nekem ez nagyon civil volt, ezzel nem tudok menni tovább.”

Az előadó beleállt zsűritársaiba, amikor azok nem akartak széket adni versenyzőjének (Fotó: Kalocsai Richard)

A mentorok közötti feszültség egyre érezhetőbbé vált, hiszen nemcsak a versenyzők teljesítményéről mondtak véleményt, hanem egymás döntéseit is egyre élesebben bírálták.