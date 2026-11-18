A hazai alternatív könnyűzene egyik legismertebb arca, Szendrői Csaba, az Elefánt frontembere alaposan kiakadt a kereskedelmi tévék zenei műsoraira. Nyers, kompromisszummentes véleményt írt arról, miért tartja károsnak és félrevezetőnek az X-Faktort és a Megasztárt, amelyek szerinte semmi mást nem csinálnak, mint gátlástalanul alázzák az embereket a nézettségért.

Az Elefánt frontembere nem kímélte az X-Faktort és a Megasztárt sem (Fotó: Facebook)

Szendrői Csaba szerint az X-Faktor és a Megasztár egyaránt kártékony műsorok

Szendrői Csaba egy álmatlan éjszaka után kitálalt a közösségi oldalán, miután nem bírta tovább görgetni a hírfolyamát. Elmondása szerint bárhová néz, újra és újra szembejön vele valami vállalhatatlan jelenet ezekből a tévés produkciókból. A zenész szerint az olyan műsorok, mint az X-Faktor vagy a Megasztár, már rég nem a zenéről szólnak, hanem "agyrohasztó tartalmakká" váltak, amelyeket simán át lehetne nevezni "zenei Mónika-show-ra". A legjobban az fáj neki, hogy sokan – fiatalok és idősek egyaránt – komolyan elhiszik, hogy ezek a műsorok képviselik a zenei szakmát, annak krémjét, vagy netán ez lenne a befutás egyetlen útja:

Nem, nem tudok továbbgörgetni, mert újra és újra valahonnan szembejön valami b.szott kínos részlet valamelyik szemétdombból. Ki fog ezért elnézést kérni a társadalmunktól? A szakmától?

– fakadt ki az énekes, aki azt is hozzátette: „A zene nem szépségverseny. Elhiszem, hogy úgy tűnik, meg azt is, hogy egyeseknek az, meg hogy popszakma, meg ezek a rettenetesen kínos, egybites magyarázatok – de nem kib.szott 2002 van.”

Nem idegen számára a tehetségkutatók világa

Az Elefánt énekese maga is ült már zsűritagként kis vidéki művelődési házak amatőr versenyein szinte ingyen, de szerepelt már nagyköltségvetésű, százezres nézettségű tévéműsorban is komolyabb pénzekért. Pontosan tudja, hogyan működik a gépezet. Szerinte ugyanis egyáltalán nem a véletlen műve, ami a képernyőn megy. A megalázások és a kínos pillanatok mind rideg, szigorú szerkesztői döntések eredményei, miközben ugyanebből az alapanyagból lehetne igényes műsort is csinálni: „Az egész ország egy kínai falunyi ember. Senki se senki. Aki meg azt hiszi, hogy valaki, az k.rva nagy tévedésben van” – tette helyre a tévés celebeket és a műsorok készítőit a zenész.