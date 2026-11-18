A hazai alternatív könnyűzene egyik legismertebb arca, Szendrői Csaba, az Elefánt frontembere alaposan kiakadt a kereskedelmi tévék zenei műsoraira. Nyers, kompromisszummentes véleményt írt arról, miért tartja károsnak és félrevezetőnek az X-Faktort és a Megasztárt, amelyek szerinte semmi mást nem csinálnak, mint gátlástalanul alázzák az embereket a nézettségért.
Szendrői Csaba szerint az X-Faktor és a Megasztár egyaránt kártékony műsorok
Szendrői Csaba egy álmatlan éjszaka után kitálalt a közösségi oldalán, miután nem bírta tovább görgetni a hírfolyamát. Elmondása szerint bárhová néz, újra és újra szembejön vele valami vállalhatatlan jelenet ezekből a tévés produkciókból. A zenész szerint az olyan műsorok, mint az X-Faktor vagy a Megasztár, már rég nem a zenéről szólnak, hanem "agyrohasztó tartalmakká" váltak, amelyeket simán át lehetne nevezni "zenei Mónika-show-ra". A legjobban az fáj neki, hogy sokan – fiatalok és idősek egyaránt – komolyan elhiszik, hogy ezek a műsorok képviselik a zenei szakmát, annak krémjét, vagy netán ez lenne a befutás egyetlen útja:
Nem, nem tudok továbbgörgetni, mert újra és újra valahonnan szembejön valami b.szott kínos részlet valamelyik szemétdombból. Ki fog ezért elnézést kérni a társadalmunktól? A szakmától?
– fakadt ki az énekes, aki azt is hozzátette: „A zene nem szépségverseny. Elhiszem, hogy úgy tűnik, meg azt is, hogy egyeseknek az, meg hogy popszakma, meg ezek a rettenetesen kínos, egybites magyarázatok – de nem kib.szott 2002 van.”
Nem idegen számára a tehetségkutatók világa
Az Elefánt énekese maga is ült már zsűritagként kis vidéki művelődési házak amatőr versenyein szinte ingyen, de szerepelt már nagyköltségvetésű, százezres nézettségű tévéműsorban is komolyabb pénzekért. Pontosan tudja, hogyan működik a gépezet. Szerinte ugyanis egyáltalán nem a véletlen műve, ami a képernyőn megy. A megalázások és a kínos pillanatok mind rideg, szigorú szerkesztői döntések eredményei, miközben ugyanebből az alapanyagból lehetne igényes műsort is csinálni: „Az egész ország egy kínai falunyi ember. Senki se senki. Aki meg azt hiszi, hogy valaki, az k.rva nagy tévedésben van” – tette helyre a tévés celebeket és a műsorok készítőit a zenész.
Üzenet a jövő zenészeinek: Ne adjátok el a lelketeket!
A frontember nemcsak dühöngött, hanem komoly útravalót is adott a pályakezdőknek. Úgy véli, a gyors tévés sikerhajhászás zsákutca, és fordított sorrendben semmit sem ér. Először meg kell tanulni kevés embernek játszani, megszeretni magát a zenélést, és csak akkor megszólalni, ha van valami valódi mondanivaló is a tarsolyunkban: „Fordítva jó eséllyel valami torzszülött lesz belőletek… Nem kell a lelketek eladni az ördögnek. Az egy ordas hazugság. Elveszi az majd magától úgyis, ami neki jár. Arra a kevésre viszont nagyon vigyázzatok, mert a nap végen nem lesz egyebetek” – zárta gondolatait az Elefánt énekese.