„Éreztetni kell a felelősségüket a saját életükkel kapcsolatban” – Így áll Solére az X-Faktoros versenyzőihez

Szombaton berobban az X-Faktor 2026-os évadának első élő show-ja, amit már mind a 12 versenyző nagyon vár. Persze a mentoraik, azaz Majka, ByeAlex, Gáspár Laci és Solére sem kevésbé izgatottak, amiről most a négy fogatú zsűri egyetlen női tagja mesélt lapunknak. Solére a „cuki” külső ellenére kőkemény mentorként egyengeti a csapata útját.

Az X-Faktor 14. évadának új mentora, Solére nem veszi félvállról az élő show-t (Fotó: Markovics Gábor)

Solére csapata, azaz Tory, KRSZ és Máté Dzsi már hetek óta készülnek az első élő show-ra, és most szombaton végre megmutathatják, mit tudnak.

„Leginkább izgatottság van bennem az élő show-val kapcsolatban. Nagyon szeretem gyártani ezt a műsort, imádom a stúdiót, a kamerákat, a fényeket, azt, hogy a versenyzőknek 3 perce van tökéletesnek lenni, ami nyilván egy hatalmas nyomás, de óriási kihívás is, és én szeretem ezeket a helyzeteket” – kezdte Solére.

Azt gondolom, hogy fel vannak készülve, nagyon is, mert rengeteget dolgoztak. Még a napokban is facetimeoltunk este 11-kor, mert ők akkor még a táncteremben voltak és gyakoroltak, ami miatt nagyon büszke vagyok rájuk, tényleg mindent beletettek

– árulta el.

Solére versenyzői minden nap késő estig gyakoroltak az első élő show előtt (Fotó: Markovics Gábor)

Az X-Faktor versenyzői egy kemény kezű, ugyanakkor empatikus mentort kaptak

Solére mentorként mindent megtesz, hogy segítse a versenyzőit, miközben azt is erősíti bennük, hogy a nap végén csak rajtuk múlik, hogy megváltozik-e az életük.

Szerintem én egy eléggé anyáskodó típus vagyok, de aztán hirtelen elég szigorú is tudok lenni, úgyhogy ez a kettő ötvöződik bennem. Igyekszem nagyon vigyázni rájuk, szeretgetem őket, és óriási hangsúlyt fektetek arra, hogy mentálisan rendben legyenek, és hozzájárulok ahhoz, hogy legyen egy olyan napi rendszer az életükben, ami lehetővé teszi, hogy stabilan tudjanak részt venni a versenyben

– részletezte a saját felelősségét az énekesek előmenetelében.

„De vannak elvárásaim, és ők ezeknek meg is felelnek, úgyhogy egy elég jó csapat vagyunk mi így négyen. Szerintem néha éreztetni kell a felelősségüket a saját életükkel kapcsolatban. Attól függetlenül, hogy itt vagyunk és mentorként fogjuk a kezüket, ez az ő életük, az ő döntéseik, amiket nekik kell meghozni. Én nem szeretek helyettük döntéseket hozni, például, hogy mit énekelnek vagy mit vesznek fel. Szóval igyekszem egyfajta útmutatást nyújtani nekik, de végül minden rajtuk múlik, mert ez most már nem babra megy. Az előválogatókhoz képest ennek a szakasznak már sokkal nagyobb tétje van, úgyhogy nyilván én is máshogy állok hozzájuk, mint a legelején. Nem kell engem félteni, ha határozottságról van szó” – magyarázta.