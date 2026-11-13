Sírva búcsúzott a Mokka egyik legkedveltebb arca, a nézők háborognak

Nem csitulnak a kedélyek a TV2 háza táján. Miközben a csatorna ikonikus reggeli műsora átalakul, a kulisszák mögül olyan hírek szivárogtak ki, amelyek azonnal kiverték a biztosítékot a nézőknél. A Mokkából ugyanis kiszorult Zavaros Eszter, akit a közönség eddig a reggelek egyik legkellemesebb arcaként tartott számon. A helyére érkező új brigád – Henry Kettner, Holdampf Linda és Liptai Claudia – láthatóan nem mindenkinél talált be.

Liptai Claudia visszatérése rosszul jött Zavaros Eszternek (Fotó: TV2)

Zavaros Eszter megható vallomást tett

Zavaros Eszter a közösségi oldalán öntötte ki a lelkét. Mindennemű sallang nélkül írt arról a belső üresedésről és tehetetlenségről, amit egy ilyen váratlan pofon után érez az ember.

Biztos mindenki tudja, milyen az, amikor az ember egyszer csak egy nagy változás küszöbén áll. Mást kell csinálni, ebben kell most ügyesnek és sikeresnek lenni. De hol vagyok én? Valahol elveszítettem magamat menet közben és nem tudok olyan gyors lenni, hogy már rögtön tudjam ebben az új szerepben, mit kell csinálnom. A fejemben talán már megvan, de a lelkem még küzd

– vallott a nehéz pillanatokról, hozzátéve, hogy a változás fáj, de nincs mese, túl kell élni: „A hepe után hupa jön és utána újra hepe. A hepét türelmesen várom így a hupa közepette és csak remélni tudom, hogy a vége úgyis jó lesz” – idézte Micimackó örökérvényű bölcsességét.

Háborognak a nézők

A kommentmezőben persze azonnal elszabadult a pokol. A nézők nem fogták vissza magukat, és keményen beleálltak a TV2 döntésébe, legfőképpen Liptai Claudiára zúdítva a haragjukat: „Ezt Klaudia jól elintézte!” – summázta tömören az egyik hozzászóló, de akadt olyan is, aki szerint méltatlan helyzetbe hozták Esztert a „harsány, közönséges karakterek” javára, ráadásul a sekélyesedő médiavilágot okolta a történtekért. Bár nyilván nem Claudia fúrta ki, hanem szakmai döntést hoztak a TV2-nél, de a nézőkkel ezt megértetni nem lehet, ha a kedvencükről van szó.