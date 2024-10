Díjmentes látásszűrés és szemüvegellenőrzés a látás hónapjában

A Magyar Látszerész Szövetség és az optikai szakma szervezésében idén is megrendezésre került az októberi látás hónapja kampány, melynek idei évben is kiemelt résztvevője a Trend Optika csoport. Ennek alkalmából a szaküzleteiben október 1. és 31. között díjmentesen vehető igénybe a preventív látásszűrés, szaktanácsadás és szemüvegellenőrzés, valamint díjmentes szürkehályog- és glaukómaszűrésen is részt vehetünk.

A cél, hogy minél többen vegyenek részt szűrővizsgálaton, hiszen a szemvizsgálatot akkor is javasolt rendszeresen elvégeztetni, ha éppen nincs probléma a látásunkkal. A vizsgálat során ugyanis számos egészségügyi probléma kiszűrhető: a szemfenéki erek megmutatják többek között az ingadozó vagy magas vérnyomás jeleit, de a cukorbetegség és a zöldhályog első jelei is észrevehetők, még a tünetek megjelenése előtt. Különösen fontos a szemvizsgálat a kontaktlencsét viselőknek, a szemvizsgálat ugyanis jelzi, ha esetleg a szaruhártya rosszul reagál a kontaktlencsére vagy lerakódások miatt károsítja szemünket. Akinek a családjában előfordult szemprobléma vagy cukorbetegség, annak különösen ajánlott a szem rendszeres ellenőrzése.

Nem érdemes kihagyni a díjmentes szemüvegellenőrzést sem, ugyanis a szemüvegviselők jelentős része nem a megfelelő, hanem elavult, régi korrekcióval használja a szemüvegét. Ez könnyen fáradékonyságot, fejfájásos panaszokat, általános rossz közérzetet okozhat. A látásellenőrzés során a Trend Optika szakemberei ellenőrzik a páciens aktuális látásélességét, majd összevetik az általa használt szemüveg értékeivel, hogy kiderüljön, valóban megfelelő szemüveget visel-e. Ha pedig a vizsgálaton kiderül, hogy új szemüvegre van szüksége, kiemelt akciókkal segítenek.

Foglaljon online időpontot a legkorszerűbb szemészeti berendezésekkel végzett látásvizsgálatra, a www.trendoptika.hu/latasvizsgalat címen!

- Pomaranski Luca -

