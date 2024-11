Hatalmas siker a magyar kormányzat HU-rizont programja

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter

Fotó: KIM

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter november 16-án jelentette be a HU-rizont program eredményét. Elmondta: A nagyszámú jelentkezés miatt 8 milliárd forintról 12 milliárd forintra emelték a pályázat keretösszegét, és a 112 beérkezett pályaműből 30-at választottak ki támogatásra. Ismertetése szerint valamennyi nemzetközi kutatási együttműködésben a világ legjobb száz egyeteme vesz részt a magyar egyetemekkel közösen. Hangsúlyozta, a világ és benne az Európai Unió tudományos közössége számít a magyar kutatókra, ugyanis a glóbusz vezető egyetemei állnak sorba a magyar egyetemek által vezetett kutatásokban való részvételért.

A nyertes HU-rizont pályázatok közül kiemelte az Óbudai Egyetemet, amely a Stanforddal (Stanford University) és a Szingapúri Nemzeti Egyetemmel (National University of Singapore) közösen - Nyugat és Kelet együttműködését biztosítva - az orvosi robotika és a mesterséges intelligencia témájában kutat; a Szegedi Tudományegyetem a Cambridge-i Egyetemmel (University of Cambridge) és az Ulmi Egyetemmel (University of Ulm) dolgozik majd a műanyagok mikro- és nanorészecskéinek az egészséges életre gyakorolt hatását vizsgálva; a Debreceni Egyetem pedig a szöuli (Seoul National University) és a Floridai Egyetemmel (University of Florida) teremt kutatói közösséget a vezető nélküli járműfejlesztésben.

„Olyan témákat állítunk a középpontba, amelyek a digitalizációt, az egészséges életet és a zöld átállást valóban meg kívánják oldani, ezért a magyar kormány támogatásával indulhatnak el a nyertes programok” − közölte a miniszter.

Kiss Ádám, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke

Fotó: NKFI Hivatal

Kiss Ádám, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke hangsúlyozta, hogy a magyar kormány idén a tudománypolitikai, kutatási és innovációs projektekre több mint 150 milliárd forintot fordít hazai költségvetési forrásból. Kiemelte, hogy minden pályázatra óriási túlkereslet mutatkozik, ezt bizonyítja a HU-rizont program is, amelyre 16 magyar egyetem összesen 40 milliárd forint értékben nyújtott be 112 pályázatot. Ezekben a kutatási projektekben a magyar fél jelöli ki a kutatás irányát, és a magyar kormány nemcsak a hazai tudástermelő intézményeket finanszírozza, hanem a konzorciumban részt vevő külföldi, TOP 100-as egyetemeknek a projekthez kapcsolódóan felmerült költségeit is fedezi.